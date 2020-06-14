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Aktüel

Sinop'ta avlanan dev mavi yengeç ilgi odağı oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:08:59 -
Sinop'ta avlanan dev mavi yengeç ilgi odağı oldu

SİNOP (AA) - Karadeniz sularında nadir görülen ve Sinop açıklarında avlanan balıkçıların ağlarına takılan dev mavi yengeç görenleri şaşırttı.

Avlandıktan sonra kentte balıkçı tezgahında sergilenen mavi yengece vatandaşlar ilgi gösterdi.

Balıkçı tezgahının sahibi Mert Kanal, Akdeniz'e has olan mavi yengeci ilk kez Sinop'ta gördüğünü söyledi.

Ağırlığı 650 gram olan yengecin, müşterilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Kanal, "Avlanan mavi yengecin boyu yaklaşık 50 santimetre. Besin değerinin yüksek olması ve lezzetiyle birlikte Akdeniz'de tercih edilen bir tür. Özellikle Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezi." dedi.

Kanal, mavi yengeci bir süre tezgahta sergiledikten sonra kendilerinin tüketeceğini kaydetti.

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