Sinop’ta "4. Seyit Bilal Hazretleri Anma Etkinliği"

Sinop Aile Dostluk Eğitim ve Kültür Derneği(SADER) başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Sinop İl Müftülüğünün desteğiyle, "4. Seyit Bilal Hazretleri Anma Etkinliği" düzenlendi.

Sinop Seyit Bilal Camisi’nde düzenlenen "4. Seyit Bilal Hazretleri Anma Etkinliği", SADER Başkanı Remzi Yüksel’in açıklamalarıyla başladı. Yüksel, yaptığı açıklamada, “Biz SADER olarak kuruluşumuzdan beri Sinop’umuzun kültürünü, değerlerini dışarıya tanıtmak için çabalıyoruz. Derneğimiz olarak bu yıl 4.sünü düzenlediğimiz, şehrimizin önemli simgelerinden olan Seyit Bilal Hazretleri’ni anma etkinliğimize destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına ve İl Müftülüğümüze teşekkür ederiz” dedi.

Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Muhammet Karaağaç’ın Seyit Bilal’i tanıtımı ve açıklamaları ile devam etti.

Araştırma Görevlisi Karaağaç, yaptığı açıklamada, “Din için, devlet için mücadele edenler, halkımızda daima el üstünde tutulmuştur. Seyit Bilal Hazretleri’nin Hz. Peygamber soyundan gelmiş olması, din için savaşan komutan olması ve dini için savaşırken şehit düşmesi halkın onu bin 600 yıldır günümüze kadar el üstünde tutmasına neden olmuştur. Yıl içinde binlerce kişinin ziyaret etmesi bunun bir göstergesidir" diye konuştu.

Program cuma namazının ardından vatandaşlara cami içinde çeşitli ikramlarla devam etti.

Etkinliğe Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, İlahiyat Fakültesi öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.