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Sinop’ta 2019 TVF Pro Beach Tour sona erdi

Sinop’ta Türkiye Voleybol Federasyonu ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2019 TVF Pro Beach Tour sona erdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:48
Sinop’ta 2019 TVF Pro Beach Tour sona erdi

Sinop’ta Türkiye Voleybol Federasyonu ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2019 TVF Pro Beach Tour sona erdi.


Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren turnuvada, 12’si erkek, 10’u kadın olmak üzere toplam 22 takım şampiyonluk için yarıştı. Oynanan müsabakalar sonucunda erkeklerde Hasan Hüseyin Mermer ve Engin Özbek ikilisi, finalde rakipleri Mustafa Susam ile Yusuf Özdemir ikilisini 2-1 yenerek şampiyon oldu. Kadınlar kategorisinde ise Olga Motrich ve Merve Çelebi ikilisi, finaldeki rakipleri Merve Nezir ile Bahanur Gökalp ikilisini 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.


Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve para ödülleri verildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:48
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