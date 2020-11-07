Sinop'da otomobil tabelaya çarptı 3 kişi yaralandı
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin yolun mıcırlı kısmına girip tabelaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Zafer Hançer'in (34) kullandığı 34 RGG 91 plakalı otomobil, Ilıca köyü mevkisinde yolun mıcırlı kısmına girmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki tabelaya çarparak karşı şeride geçip durabildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Özge (27) ve çocukları Poyraz Adem Hançer yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.