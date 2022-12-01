Sinirlenen vatandaş tekel bayisinin kaldırıma dizdiği alkolleri yere devirdi! Kaldırım işgali yapan tekelci bir de üste çıktı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde cadde üzerinde yürüyen bir kadın, tekel bayiye ait, kaldırımda duran içi alkol dolu kasaları yere devirdi. Tekelci kaldırım işgali yapmasına karşın kendini haklı çıkarmaya çalışarak kadını hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Aydın'ın Nazilli ilçesinde dükkan sınırlarını aşan bir tekel bayisi, içi alkol dolu kasalarını kaldırıma dizdi.
Yasak olmasına rağmen kaldırımı alkol dolu kasalarla dolduran tekelci, kaldırımdan geçerken görüntüye sinirlenip kasaları yere deviren kadını hedef gösterdi.
Koskoca kamyondan 3 kasa mı indirdin?
Kasaların kamyondan yeni indiği yalanına sığınan tekel bayisi, güvenlik kamerası kayıtlarını CHP'ye yakın medyaya servis ederek, yaptığı kural ihlalini hiçe sayıp, yaptırdığı haberlerle kasaları yere deviren kadını hedef gösterdi.
Tekel bayisini işleten şahıs şu ifadeleri kullandı:
Neden kasalar orda duruyor diye soruyorsunuz, kamyonla ürünler iner gelir yola indirilir sonra içeri alınır.