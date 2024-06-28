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Gündem Sınırımızı koruması gerekiyordu tam tersini yaptı! O general tutuklandı
Gündem

Sınırımızı koruması gerekiyordu tam tersini yaptı! O general tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 06:00:00 -
Sınırımızı koruması gerekiyordu tam tersini yaptı! O general tutuklandı

Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen general, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan B.Ç. isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

 

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, adı geçen general ve diğer askeri personel hakkında savcılığın soruşturma açtığı duyurmuştu.

Görevli general gözaltına alındı, tutuklandı

Olay sonrası B.Ç. gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan B.Ç. Şanlıurfa'ya getirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan general B.Ç., mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sınırda insan kaçakçılığı ile suçlanan tuğgeneral tutuklandı
Sınırda insan kaçakçılığı ile suçlanan tuğgeneral tutuklandı

Gündem

Sınırda insan kaçakçılığı ile suçlanan tuğgeneral tutuklandı

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