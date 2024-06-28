Sınırımızı koruması gerekiyordu tam tersini yaptı! O general tutuklandı
Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen general, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan B.Ç. isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, adı geçen general ve diğer askeri personel hakkında savcılığın soruşturma açtığı duyurmuştu.
Görevli general gözaltına alındı, tutuklandı
Olay sonrası B.Ç. gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan B.Ç. Şanlıurfa'ya getirildi.
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Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan general B.Ç., mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.