Sınırda sıcak gelişme! ABD askerleri çekiliyor
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlatacağı operasyon öncesi, ABD askerleri Suriye sınırından çekilmeye başladı.07 Ekim 2019 Pazartesi 09:56
Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için Fırat'ın doğusunda Türkiye sınırındaki bölgeye harekat düzenlemeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cumartesi günü yaptığı açıklamada "Belki bugün belki yarın denecek kadar" yakın demiş, dün gece de ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirmişti.
Telefon görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da; Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon hazırlığında olduğu ifade edilmişti.
ABD askerleri çekiliyor
Reuters'ın Suriye'deki YPG'li teröristlerin paravan örgütü SDG'ye dayandırdığı habere göre; ABD birlikleri Türkiye sınırındaki bölgelerden çekilmeye başladı.
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