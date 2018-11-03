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Sınırda kuş uçurtulmayacak!

İran Sınırında yürütülen projede artık sona gelindi. Projeye göre beton duvar ve devriye yolunun yanı sıra yasa dışı geçiş ve kazıları haber veren fiber optik sensör uygulaması da yer alıyor.

03 Kasım 2018 Cumartesi 07:08
Sınırda kuş uçurtulmayacak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye sınırının yanı sıra 560 kilometrelik İran sınırında da geçişleri engellemek için hudut güvenliği çalışmalarını hızlandırdı. İran Hudutu Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi; Iğdır, Van ve Hakkâri olmak üzere üç aşamalı olarak planlandı. Projede modüler beton duvar, J-9 benzeri engel sistemi, beton hudut devriye yolu, gözetleme kuleleri, sınır aydınlatması, mobil keşif gözetleme aracı, küçük İHA gibi sistemlerin yanı sıra fiber optik akustik sensör uygulaması da yer alıyor. 

MSB’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na verdiği 2019 bütçe teklifi sunumunda, bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgilere de yer verildi. Suriye sınırında Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi’nin güçlendirilmesi kapsamında, 810 kilometre modüler beton duvar, 196 kilometre kafes tel-fens teli inşa edildi. 472 kilometrelik bölümde aydınlatma yapıldı.

Suriye sınırının yanı sıra özellikle Afganistan’dan gelen mülteciler ile kaçakçıların kullandığı İran sınırına yönelik de çalışma yürütüldü. İran Hudutu Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi; Iğdır, Van ve Hakkâri olmak üzere üç aşamalı olarak planlandı.

Alarm verecek

Projede; modüler beton duvar, J-9 benzeri engel sistemi, beton hudut devriye yolu, gözetleme kuleleri, sınır aydınlatması, sedde ve sedde üzeri yol, mobil keşif gözetleme aracı, küçük İHA ve çok rotorlu mini İHA sistemlerinin yanı sıra fiber optik akustik sensör uygulaması da yer alıyor. 

Sensör sisteminde, kablolar döşendiği yerlerde toprak üstündeki geçişleri, toprağın küçük ve büyük aletlerle kazılmasını hemen algılayarak noktasal olarak alarm veriyor. Projenin 141 kilometrelik bölümünü oluşturan Iğdır bölgesinin modüler beton duvar yapımına ve yol ıslahına başlandı. Gelinen aşamada 90 kilometre uzunluğunda modüler beton duvar inşası ve 95 kilometrelik yol ıslahı tamamlandı.

Sunumda, Harita Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla ilgili şu bilgi verildi: 

“Küre ve Atlas haritacılık uygulamaları, Kasım 2018’de vatandaşlarımızın hizmetine sunularak internetteki yabancı menşeli ve milli menfaatlerimize uymayan haritaları kullanma mecburiyeti ortadan kaldırılacak ve yabancı uygulamalar için sarf edilen kaynağın ülkemizde kalması sağlanacaktır. Hava fotoğrafı çekim ve ortogörüntü üretim kapasitesinin artırılması amacıyla envanterimizde yer alan iki adet B-200 uçağımıza ilave olarak üçüncü uçağımız B-350 tedarik edilmiştir. İki adet taktik İHA’ya harita üretim amaçlı hava fotoğrafları iki yılda bir yenilenecek, ülkemizin kalkınması ve savunması için önem arz eden bu görüntüler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla halkımıza sunulacaktır.”

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 07:08
  1. Iğdır
  2. Van
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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