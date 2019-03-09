0553 313 94 23

Sinir sıkışması anında ne yapılmalı?

Kemikler, kıkırdak, kaslar veya tendonlar gibi çevre dokular tarafından bir sinire çok fazla basınç uygulandığında sinir sıkışması oluşur. Bu basınç sinirin işlevini bozar, ağrıya, karıncalanmaya, uyuşukluğa veya zayıflığa yol açar. Sinir sıkışması anında ne yapılmalı?

09 Mart 2019 Cumartesi 21:16
Sinir sıkışması anında ne yapılmalı?

Kemikler, kıkırdak, kaslar veya tendonlar gibi çevre dokular tarafından bir sinire çok fazla basınç uygulandığında sinir sıkışması oluşur. Bu basınç sinirin işlevini bozar, ağrıya, karıncalanmaya, uyuşukluğa veya zayıflığa yol açar. Sinir sıkışması anında ne yapılmalı?

Vücudunuzdaki birkaç bölgede sinir sıkışması meydana gelebilir. Örneğin alt omurganızda fıtık bir disk, sinir kökü üzerine baskı uygulayarak bacağınızın arkasına yayılan ağrıya neden olabilir. Aynı şekilde, bileğinizdeki sıkışmış bir sinir, elinizde ve parmaklarınızda (karpal tünel sendromu) ağrıya ve uyuşukluğa sebebiyet verebilir.

Dinlenme ve diğer konservatif tedavilerle, çoğu insan sinir sıkışmasından birkaç gün veya hafta içinde kurtulur. Bazen, sıkışmış bir sinir nedeniyle oluşan ağrıyı hafifletmek için ameliyat gerekir.

Sinir sıkışması neden olur?

Bir sinire “sıkıştırma” (basınç) olduğunda sinir sıkışması oluşur. Baskı, tekrar eden hareketlerin bir sonucu olabilir. Veya vücudunuzda, uyurken dirsekleri eğilmiş tutmak gibi uzun bir süre tek bir konumda tutarak gerçekleşebilir.

Sinirler vücudunuzdaki dar alanlarda dolaşan ancak onları korumak için yumuşak dokusu az olan yerlerde en savunmasızdır. Sinir sıkıştırma sıklıkla dokular arasında sinir basıldığında meydana gelir:

Bağ

Tendon

Kemik

Örneğin, omurganızdan çıkan bir sinir kökü üzerindeki iltihaplanma veya basınç, boyun veya bel ağrısına yol açabilir. Aynı zamanda boynun omuza ve kola da ağrı yaymasına neden olabilir (servikal radikülopati). Ayrıca, ağrı bacak ve ayağa (lomber radikülopati veya siyatik sinir ağrısı) yayılabilir.

Sinir sıkışması nasıl anlaşılır?

Sıkışan bir sinirin belirtileri şunları içerir:

Uyuşukluk, ayak veya elde uyuşma hissi

Yakıcı bir ağrı

İğnelenme hissi

Sıkışan sinirin dışına yayılan ağrı

Kas güçsüzlüğü, ayakta duramama

Sırt ağrısı, siyatik

Belirtiler, sinirin sıkıştığı yere, özellikle de omurgadaki konumuna bağlı olarak değişir.

Naıl tedavi edilir?

Sıkışmış sinirin tedavisi yeri ve nedeni ile ilgilidir. Etkilenen bölgenin dinlenmesi, özellikle tekrarlayan faaliyetlerden kaynaklanan yaralanmalar durumunda çok etkilidir. Fiziksel tedavi, sıkışmış bir sinirin boyun veya bel çevresi sorunlarından kaynaklandığı zaman sıklıkla yararlıdır. Egzersizler sırt veya orta kasları güçlendirebilir ve bir sinir kökü üzerindeki baskıyı azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. İbuprofen ve naproksen gibi antiinflamatuar ilaçlar yararlı olabilir. Kortikosteroidlerin enjeksiyonları (antiinflamatuar bir ilaç) birçok sıkışmış sinir türü için faydalı olabilir.

Karpal tünel sendromu vakaları için, bilek splinti ya da tokmak sıklıkla kullanılır. Ulnar nevropati veya yaygın peroneal nöropati vakalarında, en iyi sonuca ulaşmak için vücut pozisyonlarını değiştirmeyi öğrenmek gerekebilir.

Kilo kaybı birçok sıkışmış sinir türü için fayda sağlayabilir.

İlaç, splint, fizik tedavi veya enjeksiyona yanıt vermediğinde sinir üzerindeki basıncı serbest bırakmak için ameliyat gerekli olabilir. Ameliyatın spesifik türü, ilgili sinire bağlıdır. Bununla birlikte, ameliyatın amacı, etkilenen sinir üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak veya hafifletmek için aynıdır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:16
  1. sinir sıkışması
  2. sinir sıkışması nedir
  3. sinir sıkışması nedenleri
  4. sinir sıkışması tedavisi
  5. el sinir sıkışması
  6. sinir sıkışması esnasında ne yapılmalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Murat Boz'a sahnede sürpriz doğum günü kutlaması
    1. Murat Boz'a sahnede sürpriz doğum günü..
    2. Maçın ardından
    3. Astım nedir? | Astım hastalığı..
    4. Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
    5. Adıyaman'da ev yangını
    6. Mehmet Ağar'dan 'yeni parti' açıklaması
    7. Diş ağrısı neden olur, nasıl geçer? |..
    8. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da
    9. Arda Turan: “Sadece şampiyonluğa..
    10. Kolombiya'da uçak düştü!
    11. Fenerbahçe’de 'Valbuena' şoku
    12. Kuşadası’nda resmi kıyafetle seçim..
    13. BM, Lübnan'daki Suriyelilerin..
    14. Arpacık nedir ve nasıl geçer? |..
    15. "Kent Kültürü ve Sosyal İnovasyon"..
    16. Simav’da bıçaklı kavga: 1 ölü
    17. 48 saattir enerji krizi yaşanan..
    18. Mustafa Kaplan: “Alınan puanlar bu..
    19. Hangi sandıkta oy kullanacağım? | YSK..
    20. İngiliz Kraliçesi kendi kurallarını..
    21. Kanada’da 9 saatlik rehine krizi
    22. Cumhur İttifakı Dalaman seçim bürosu..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’dan..
    24. Maçın ardından
    25. TÜGVA 5. Gençlik Buluşması
    26. Çavuşoğlu ve Pekcan, esnafla bir araya..
    27. (ÖZET) Başakşehir Fenerbahçe maç..
    28. TÜGVA 5. Gençlik Buluşması
    29. Arnavutluk'ta 12. Uluslararası Öğrenci..
    30. Erzurumlulardan Uğurlu’ya tam destek
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Ekrem İmamoğlu'ndan "Ciddi olamaz" dedirten vaat
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı