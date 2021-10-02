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Gündem Sinir krizi geçiren kadının ‘yandım yandım’ feryadı yürek burktu!
Gündem

Sinir krizi geçiren kadının ‘yandım yandım’ feryadı yürek burktu!

Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kocasının kazada hayatını kaybettiğini öğrenen kadının sinir krizi geçirerek “yandım yandım” diyerek feryat etmesi yürek burktu.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 22:36:00 -
Sinir krizi geçiren kadının ‘yandım yandım’ feryadı yürek burktu!

 Öte yandan, kaza bölgesinden 100 metre ileride üst geçit olduğu öğrenildi.

Saat 14.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde, sara hastası olan 63 yaşındaki İbrahim Aydın, evine gitmek için caddeden geçmek istediği sırada yolda seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 42 AHE 011 plakalı otomobil çarptı. Sürücü Mustafa A. ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde öldü

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde İbrahim Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada hafif yaralanan sürücü ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Sinir krizi geçirdi

İbrahim Aydın’ın kaza geçirdiğini duyarak olay yerine gelen eşi Halime Aydın (61) ise eşinin hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından sinir krizi geçirdi. Halime Aydın’ın “yandım yandım” diyerek feryat etmesi yürek burktu.

Üst geçidi kullanmadı

Öte yandan, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 100 metre ileride üst geçit olduğu belirlenirken, kazada hayatını kaybeden İbrahim Aydın’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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