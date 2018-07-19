Sinir krizi belirtileri nelerdir?

SİNİR KRİZİ ÖNCESİNDE:

Sinir krizi öncesinde özellikle kişide büyük ölçüde hayata, kendine ve çevresine karşı şevk ve ilgi kaybı oluşur. Kişide artık giyinmek, yaşamak, uyumak, işe gitmek gibi var olan rutinlerini devam ettirmede sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar.

Sık sık ağlama krizilerinin yanı sıra iştah kaybı, uyku bozukluklukları gibi tepkimeler siniri krizinin sinyallerini gösterir.

SİNİR KRİZİ SIRASINDA:

Ağlama krizleriyle beraber yüksek tansiyon ve kan basıncının artması durumu söz konusu olabilir. Oluşan ilgi ve istek kaybı kişide konsantre olamama sorununu beraberinde getirerek okuma, izleme, bir işi sürekli hale getirmede zorlanma ile sinir krizi başlar.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN BİRİNE NASIL DAVRANMALIYIZ?

Sinir krizi geçiren birine ilk olarak sırt üstü yatacak şekilde pozisyon aldırılır. Elleri, avuç içleri yukarıya bakacak şekilde vücudunun yanına doğru getirilir. Ayaklarını yerden 30 cm olacak şekilde havada durması sağlanır. 112 aranarak kişinin durumu hakkında bilgi verilir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kişi sorunun nedenine ve boyutuna göre kendisine özel psikolojik tedavi görmelidir. Sorunun türüne göre bu hastalık sadece terapiyle ya da ilaç tedavisiyle kısa sürede atlatılabilir.

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