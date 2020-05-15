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Singapurlu Temasek Holding, Libra projesine katıldı

Temasek, ödeme sistemleri geliştirici Mastercard, Visa Inc ve PayPal’un daha önce Libra projesinden ayrılmasının ardından, Facebook’un projesinin en önemli destekçilerinden biri oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:11:42 -
Singapurlu Temasek Holding, Libra projesine katıldı

BERLİN (AA) - Singapur’un iki devlet yatırım fonundan biri olan Temasek Holding’in Facebook'un kripto para birimi “Libra projesine” dahil olduğu bildirildi.

İsviçre’de bulunan “Libra Birliği’ tarafından yapılan açıklamada, Singapur'un en büyük holdinglerinden olan hava yolu, medya, telekomünikasyon alanlarında faaliyet gösteren ve 300 milyar dolardan fazla portföy değerine sahip Temasek Holding’in Facebook'un “Libra' projesine katıldığı belirtildi.

Temasek International tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise “Libra’ya bir üye olarak katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Blok zinciri tabanlı dijital para biriminin potansiyelini ve uygun maliyetli perakende ödemeler için düzenlenmiş bir küresel ağ kurmaya nasıl yardımcı olabileceğini sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

Temasek, ödeme sistemleri geliştirici Mastercard, Visa Inc ve PayPal’un daha önce Libra projesinden ayrılmasının ardından, Facebook’un projesinin en önemli destekçilerinden biri oldu.

Libra, Türkçe’ye “terazi” olarak çevrilirken, aynı zamanda Roma’da kullanılan bir ağırlık birimi (lb).

Facebook, söz konusu kripto para biriminin “küresel bir para birimi ve finansal altyapı sistemi” olacağını savunuyor.

Facebook, Libra için merkezi İsviçre’de bulunan “Libra Birliği’ni” kurarken, Libra’yı bağımsız olarak yönetmeyi planlıyor. Libra’nın ilk tanıtımının kasım ayından sonra bu yıl içinde yapılması bekleniyor.


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