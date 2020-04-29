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Aktüel

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aştı

2020-04-29 11:22:16 -
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aştı

ANKARA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 15 bini aştı.

Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 690 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Yeni vakalarla ülkede görülen toplam vaka sayısı 15 bin 641'e ulaştı.

Yeni vakalardan yalnızca 6'sının Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenler, geri kalan çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu kaydedildi.

Singapur'da 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışa, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçilerin neden olduğu belirtilmişti.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.

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