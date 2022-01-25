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Ekonomi Singapur'da ekonomik kriz korkusu: 7 yıl sonra para...
Ekonomi

Singapur'da ekonomik kriz korkusu: 7 yıl sonra para...

Singapur Merkez Bankası, enflasyon riski nedeniyle para politikasını 7 yıl sonra ilk kez sıkılaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 14:09:00 -
Singapur'da ekonomik kriz korkusu: 7 yıl sonra para...

Singapur Merkez Bankası, arz kısıtlamaları ve canlı ekonomik talep nedeniyle enflasyon kaynaklı baskıların tüm bölgede artmasıyla son yedi yıldır sürdürdüğü politikanın dışına çıkarak aldığı kararla para politikasını sıkılaştırdı.

Singapur şehir devletinin ticarete bağlı ekonomisi, küresel enflasyondaki dalgalanmalara karşı oldukça duyarlı ve merkez bankasının bu ani hareketi, Asya'nın başka yerlerindeki yetkililerin de fiyat baskıları nedeniyle alarma geçtikleri bir dönemde gerçekleşti.

Para politikasını döviz kuru ayarlamaları aracılığıyla yöneten Singapur Para Kurulu (MAS), kararın para politikası bandının değerleme oranını bir miktar artıracağını belirtti.

MAS en son Ocak 2015'te küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından beklenmedik şekilde para politikasını gevşeterek piyasaları şaşırtmıştı.

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