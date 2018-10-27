Sinemanın sorunları Boğaziçi Film Festivali'nde masaya yatırıldı: En büyük problem senaryo

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "6. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında Akademi Beyoğlu'nda "Sinemada Yapım Dağıtım ve İletişim Süreçleri" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç'ın yönettiği "Bosphorus Film Lab Talks" konuşmalarında, sinema sektöründe senaryodan, yapım ve dağıtıma kadar takip edilen süreçler ele alındı.

TRT Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı Cemil Yavuz, konuşmasında TRT'nin ortak yapım desteğine ve yapımların değerlendirme sürecine ilişkin bilgi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin birleşmesiyle ortaya çıkan bütçenin yapımcıya ciddi bir destek sağladığını ifade eden Yavuz, özellikle festival filmlerinin değerlendirilmesi için kurumsal bir yapı ortaya koymaya çalıştıklarını dile getirdi.

'En büyük problemimiz senaryo'

TRT'nin son 4 yılda Türk sinemasına daha çok katkı vermeye çalıştığını vurgulayan Yavuz, son birkaç yılda yaklaşık bin 700 televizyon filmi ile 200'e yakın ortak yapım teklifini incelediklerini anlattı. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir senaryo sorunu olduğunu kaydeden Yavuz, "En büyük problemimiz senaryo, senarist ve yapımcı problemi." dedi.

Yavuz, "Fikri baştan oturturken mutlaka bir dağıtımcıyla konuşacaksınız. Bir de gerçekten emek vermek gerekiyor, emek verdikçe iyi iş çıkıyor. Hiçbir senaryonun tamam geldiğini görmedim, müracaat eden de bunu biliyor. Sonra süreç içerisinde senaryo üzerinde iyi çalışılırsa problem çözülüyor. Ama kolaycılığa gidilirse sonuç alınamıyor." ifadesini kullandı. Mevcut şartlar içinde en iyisini yapmaya, en iyi senaryoyu seçmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, "Nitelikli ürünler gelirse TRT bunlara destek vermeye devam edecek." diye konuştu.

'Filmi asıl satan senaryosudur'

CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can, Türkiye'de hayata geçirdikleri projelerden, dağıtımcı olarak yaşadıkları sıkıntılardan ve yapımları değerlendirme sürecinden bahsetti. Başlattıkları "CGV Arthouse" projesiyle yapımlara destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Can, festivallerde boy gösteren, ödüller toplayan, kendinden söz ettiren filmlerden oluşan özel bir yayın akışını uygun fiyatlarla sinemaseverlerle buluşturduklarını söyledi.

"Sinemacı salonunu ticari filme vermek istiyor. Sinemacı da zamanında iyi filmden para kazanmaya çalışıyor." diyen Can, filmin çok izlenmesi için reklamın da önemli olduğunu ama filmi asıl satanın senaryosu olduğunu belirtti. Can, yapımcı olarak, filmin izleyiciye ulaşması ve başarılı olabilmesi için afiş, fragman ve teaser gibi içeriklere dahi müdahale etmek zorunda kaldığını kaydetti.

İyi filmlerin doğal olarak kendini satacağını ifade eden Can, "Ümit ediyorum önümüzdeki sene kaliteli filmlerin ve izleyicilerin sayısı artar. Şu anda yapımcı arkadaşlara senaryo aşamasında ve oyuncu seçiminde de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Eğer senaryo başarılıysa ben yapımcı olarak destek verebiliyorum." şeklinde konuştu.

'Yapımcılara yer açmak istiyoruz'

Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Direktörü Barış Zavaroğlu ise hayatta en zor şeyin üretilen bir şey için pazar bulunamaması olduğunu söyledi.

Türkiye'de halen bir filmin sinemada izlenme sayısının en çok değere sahip olduğunu belirten Zavaroğlu, filmin sinemada gösterilmesinden sonra dijital mecralarda yer aldığını, hatta bazen sinemayı pas geçip doğrudan dijital platformlarda yayınlanabildiğini kaydetti. Turkcell TV+'ın filmlere ve yapımlara çeşitli şekillerde destek verdiğini hatırlatan Zavaroğlu, şöyle devam etti:

"Yeni dünya dijitale doğru kayıyor. Geçen ay sadece bizim TV+ platformumuzda yaklaşık 5.8 milyon film izlendi. Bu çok ciddi bir rakam. Üretilen içerikler bu zincirin herhangi bir yerinde bir şekilde yer bulmaya çalışmalı. Turkcell TV+ Türkiye'deki bütün film festivallerine sponsor. Yapımcıların yer bulamadığı alanlarda yer açmak ve izleyiciye bu filmleri izletebilmek istiyoruz."

Zavaroğlu, yapımların senaryo ve içeriği kadar tanıtımının da önem taşıdığını vurgulayarak, "Sinema, televizyon ve dijital platformlarda iyi tanıtılan bir içerik kendisine her zaman yer buluyor." dedi.