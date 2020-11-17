Sinemalar ne zamana kadar kapalı?
Sinemalar kapandı mı? | Koronavirüs tedbirlerinin bir kısmı yeniden uygulanmaya başladı. Pek çok kişi sinemaların kapatılıp kapatılmadığını araştırıyor. Sinemalar açık mı? | Sinemalar çalışıyor mu? | Sinemalar ne zamana kadar kapalı?
Sinemalar ne zaman açık? Koronavirüs salgınında vakaların artması sebebiyle birtakım tedbirler alındı. Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları vatandaşlara açıkladı. Peki, sinemaların çalışma saatleri ne?
Sinemalar ne zamana kadar kapalı?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinemaların kapatılmasına karar verildi. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak” dedi.