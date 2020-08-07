Sinemalar açıldı mı?

Sinema salonları açıldı mı? Vizyona hangi filmler girdi? sorusularına sinemaseverler yanıt arıyor. Sinemaseverler sık sık 'sinemalar kapalı mı?' diye soruştururken corona virüs pandemisi nedeniyle marttan beri kapalı olan sinema salonlarına 1 Temmuz itibarıyla açılma izni verilmiş ancak sinemaların sadece çok azı açılmıştı. Peki, son durum ne? Sİnemalar ne zaman açılıyor?

Sinema salonları açıldı mı?

Koronavirüs salgınından dolayı kapatılan sinema salonları yeniden açılıyor. Salgının hemen sonrasında normalleştirme süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada sinema salonlarının aşamalı olarak bazı kurallar çerçevesinde yeniden hizmete başlayacak.

Pandemi nedeniyle sinemaların uzun süre kapalı kaldığını aktaran Horozoğlu, Cinemaximumların 7 Ağustos itibarıyla kapılarını yeniden sinemaseverlere açtığını söyledi.

Horozoğlu, bu süreçte gerekli önlemleri aldıklarının altını çizerek, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı tüm kılavuzlara uyduklarını dile getirdi.

Sinemaya gelen misafirlerin fuaye alanlarına giriş yaptıkları andan itibaren yazılı ve işitsel duyurularla bilgilendirildiğini kaydeden Horozoğlu, şunları söyledi:

"Tabii ki bizim için en önemli şey hijyen. Bunun için çok büyük önlemler aldık. Nano gümüş iyon teknolojisiyle fuaye alanı, tuvalet, büfe ve salonlarımızı temizledik. Farklı olarak seanslarımızı 30 dakika arayla yapacağız. Bu 30 dakikada her solanda yeterli şekilde hijyen temizliği yapılacak. Misafirlerimizi de mümkün olduğu kadar seanslardan 10-15 dakika önce çağıracağız. Çünkü giriş ve çıkışlarda kişilerin birbirleriyle karşılaşmaması için bu önlemleri almak istiyoruz."

"Salon kapasitemizin yüzde 60'ına misafir kabul edebiliyoruz"

Nurdan Ulu Horozoğlu, birçok lokasyonda giriş ve çıkışların ayrı kapılardan yapılacağını ayrıca görülebilir yerlerde el dezenfektanları bulunacağını sözlerine ekledi.

Online ya da gişeden alınan biletlerin, koltuk aralarında 2 kişilik boşluk bırakacak şekilde satılacağını ve diğer koltukların satışa kapalı olacağını aktaran Horozoğlu, "Kapasitemiz ne olursa olsun, salonların yüzde 60'ına misafir kabul edebiliyoruz ve her salonumuzun girişinde salona ne kadar misafir kabul edebileceğimiz yazıyor." dedi.

Horozoğlu, salgın tedbirleri nedeniyle kapalı kaldıkları süre içinde teknoloji eksiklerini ve eğitimleri tamamladıklarını belirterek, "Zor bir dönem geçirdik. Uzun bir süre kapalı kaldık ve sektör çok ciddi bir kayıp yaşadı. Biz de bunun bilincinde olarak, kapalı olduğumuz süreçte bütün paydaşlarımızla görüştük. Dağıtım ve yapım şirketleriyle sürekli iç içeydik." diye konuştu.

Vizyon tarihi ertelenen filmleri, vizyon takvimine almaya başladıklarını kaydeden Horozoğlu, yeni filmlerin sete çıkmaya başladığını aktararak, yılın son çeyreğinde (sinema sektörünün) çok daha iyi olabileceğini ifade etti.

Nurdan Ulu Horozoğlu, sektörde yaşanan zorlukların atlatılması için içeriğe önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte tüm sektörlerde ne uygulanıyorsa, bakanlığımız ne uyguluyorsa bunlara tek tek dikkat edeceğiz. Sinema için en önem şey içerik. Biliyoruz ki iyi bir içerik olduğunda misafirlerimiz geliyor. Biz de bunun bilinciyle, ekosistemde birlikte çalıştığımız kişilerle görüşüyoruz ve uzun vadede çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir sinema sektörü olacak diye düşünüyorum."