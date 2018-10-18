Sinem Umaş polis tarafından darp mı edildi?

Evlilik programlarından tanınan Sinem Umaş alkol alınca polisle tartıştı. Tartışma sonrası polis tarafından karakola götürüldü. Sinem Umaş, polislerin kendisine darp ettiğini iddia etti. Emniyet ise Sinem Umaş’ın polisi darp ettiğini açıkladı.

Sinem Umaş'ın iddiasına göre, saat 22.00'dan alkol aldığı gerekçesiyle işlem yapmak isteyen polislerle tartıştı. Polislerin zorla kendisini polis merkezine götürmek istediğini öne süren Umaş, tartışma sırasında sürüklenerek yaralandığı iddia etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise, "Sinem Umaş hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Görevli memuru darp etme' suçlarından adli işlemler yapılarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilmesi istenilmiştir" açıklamasını yaptı. Emniyet açıklamasında şunları kaydetti: "15 Ekim'de saat 00.30 sıralarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan devriye görevi esnasında bir marketten elinde siyah poşetle çıkan bir kadının elindeki poşetin kontrolü için izin istendi. Bu talebi onaylaması üzerine poşet kontrol edildiğinde içerisinde alkollü içeceklerin olduğu görüldü. 4250 sayılı 'İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanununa muhalefet' suçundan saat 22.00'den sonra alkollü madde satışından dolayı markete idari işlem yapılmak için Sinem Umaş, refakate alınarak markete girilmek istendiğinde görevlilere hakaretlerde bulunmaya başlamış ve refakatten kurtulmak için görevli polis memurunu darp etmiştir"