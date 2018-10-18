THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Sinem Umaş polis tarafından darp mı edildi?

Evlilik programlarından tanınan Sinem Umaş alkol alınca polisle tartıştı. Tartışma sonrası polis tarafından karakola götürüldü. Sinem Umaş, polislerin kendisine darp ettiğini iddia etti. Emniyet ise Sinem Umaş’ın polisi darp ettiğini açıkladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:20
Sinem Umaş polis tarafından darp mı edildi?

Evlilik programlarından tanınan Sinem Umaş alkol alınca polisle tartıştı. Tartışma sonrası polis tarafından karakola götürüldü. Sinem Umaş, polislerin kendisine darp ettiğini iddia etti. Emniyet ise Sinem Umaş’ın polisi darp ettiğini açıkladı.

Sinem Umaş'ın iddiasına göre, saat 22.00'dan alkol aldığı gerekçesiyle işlem yapmak isteyen polislerle tartıştı. Polislerin zorla kendisini polis merkezine götürmek istediğini öne süren Umaş, tartışma sırasında sürüklenerek yaralandığı iddia etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise, "Sinem Umaş hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Görevli memuru darp etme' suçlarından adli işlemler yapılarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilmesi istenilmiştir" açıklamasını yaptı. Emniyet açıklamasında şunları kaydetti:  "15 Ekim'de saat 00.30 sıralarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan devriye görevi esnasında bir marketten elinde siyah poşetle çıkan bir kadının elindeki poşetin kontrolü için izin istendi. Bu talebi onaylaması üzerine poşet kontrol edildiğinde içerisinde alkollü içeceklerin olduğu görüldü. 4250 sayılı 'İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanununa muhalefet' suçundan saat 22.00'den sonra alkollü madde satışından dolayı markete idari işlem yapılmak için Sinem Umaş, refakate alınarak markete girilmek istendiğinde görevlilere hakaretlerde bulunmaya başlamış ve refakatten kurtulmak için görevli polis memurunu darp etmiştir"

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:20
  1. İstanbul
  2. sinem umaş kimdir
  3. sinem umaş darp mi edildi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mutfağınızı maviye boyayın
    1. Mutfağınızı maviye boyayın
    2. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    3. Her biri 68 metre uzunluğunda.....
    4. EYT teklifini MHP geri mi çekecek?
    5. Çikolata afyon etkisi yapıyor
    6. Ödem hastalık işareti olabilir
    7. Deniz Feneri ve Sadakataşı Kara..
    8. CHP Bolu Büyükşehir Belediye Başkan..
    9. Erdoğan-Bahçeli arasında EYT..
    10. Kızılay yaraları sarıyor! Endonezyalı..
    11. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    12. DAEŞ'in sözde emirinin cezası belli oldu
    13. AK Parti'den kritik ittifak açıklaması
    14. 'Bizi sokaklardan kurtarın'
    15. Tansiyon hastası olduğumuzun farkında..
    16. İran'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    17. Kalbiniz için ekmek tüketin
    18. TOKİ’nin indirim kampanyasında son gün..
    19. Türk Savunma Sanayii MİLGEM'le rekor..
    20. "Milli güvenlik açısından çok önemli!"
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı