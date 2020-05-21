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Sineklere karşı ilaçlama sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sinek türlerine karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını kent merkezi ve kırsal alanlarda sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:28:09 -
Sineklere karşı ilaçlama sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sinek türlerine karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını kent merkezi ve kırsal alanlarda sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, larvasit çalışmalarını ve uçkan (sinek türleri) ilaçlamalarını tüm bölgede sürdürüyor. Tepebaşı ilçe merkezinde ve kırsalda haşere ile mücadele eden ekipler, yıl boyunca rögar, foseptik, su kanalları gibi sineklerin üreyebileceği potansiyeldeki yerlerde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Çalışmalar sırasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar ve teknolojik araçlar kullanılıyor.


Kent sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini belirtirken, belediye yetkilileri de ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

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