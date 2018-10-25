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Sindirimin üç dar kapısı

Reflü hastalığını sizler için araştırdık...

25 Ekim 2018 Perşembe 18:54
Sindirimin üç dar kapısı


Yemek borusu bir hortuma benzer. Hortumun alt kısmındaki kaslar daha kalındır. Bu alt kısımda paket lastiğine benzeyen bir yapı (kapakcık) var ve bu midenin sürekli kapalı durmasını sağlıyor. Biz yutkunduğumuzda yılanın hareketlerine benzer bir şekilde lokma kıvrılarak yemek borusundan aşağı iniyor. Aşağı inerken, kapakçık açılıyor ve yiyeceklerin buradan geçmesinden sonra kapanıyor. Hasta olduğunda bu bölüm yemek yenilmese de kendiliğinden açılıyor. Midemiz ağzımıza doğru püskürüyor.. İşte buna “Reflü” deniyor. Yemek yedikten sonra, mide asidinin yemek borusuna püskürmesi ve bu bölgenin tahriş olmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Peki kapakçığın hastalanmasının sebebi neler?

Hızlı yemek yemek

Yüksek yağ ve karbonhidratlı besinler tüketmek

Dar giyinmek

Yemek yedikten hemen sonra yatmak

Şişmanlık

Yemekten sonra spor yapmak

Çikolata, susamlı yiyecekler, portakal, kuruyemiş, patates cipsi, sigara, alkol, kahve.. Bunların bırakılması gerekiyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 18:54
  1. reflü
  2. reflünün sebebi

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