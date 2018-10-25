Sindirimin üç dar kapısı



Yemek borusu bir hortuma benzer. Hortumun alt kısmındaki kaslar daha kalındır. Bu alt kısımda paket lastiğine benzeyen bir yapı (kapakcık) var ve bu midenin sürekli kapalı durmasını sağlıyor. Biz yutkunduğumuzda yılanın hareketlerine benzer bir şekilde lokma kıvrılarak yemek borusundan aşağı iniyor. Aşağı inerken, kapakçık açılıyor ve yiyeceklerin buradan geçmesinden sonra kapanıyor. Hasta olduğunda bu bölüm yemek yenilmese de kendiliğinden açılıyor. Midemiz ağzımıza doğru püskürüyor.. İşte buna “Reflü” deniyor. Yemek yedikten sonra, mide asidinin yemek borusuna püskürmesi ve bu bölgenin tahriş olmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Peki kapakçığın hastalanmasının sebebi neler?

Hızlı yemek yemek



Yüksek yağ ve karbonhidratlı besinler tüketmek



Dar giyinmek



Yemek yedikten hemen sonra yatmak



Şişmanlık



Yemekten sonra spor yapmak



Çikolata, susamlı yiyecekler, portakal, kuruyemiş, patates cipsi, sigara, alkol, kahve.. Bunların bırakılması gerekiyor.