Sındırgı’da karla kaplanan Kertil Mahallesi ve konteyner kent dronla görüntülendi

Yüksek rakımlı kırsal mahallelerde kar yağışı ve buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Soğuk havanın etkisiyle özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskinin arttığı bildirildi.

Kertil Mahallesi’nde kurulu konteyner kentte kalan vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde yeni yıla ilişkin temennilerini dile getirdi. Depremde evi hasar gördüğü için konteynerde yaşamını sürdüren Nilgün Fidan, “2025 bizler için çok iyi bir yıl olmadı. Zor şartlara rağmen umutluyuz. 2026 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Yetkililer, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Dron görüntülerinde karla kaplanan kırsal mahalle ile konteyner kent alanının beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.