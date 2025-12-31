  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 gülle Devlet Bahçeli’nin yeni yaşını kutladı

‘Komşusu aç iken tok yiyen bizden değildir’ diyen Peygamber’in ümmetine bu yakışır! Müslümanlar İngilizleri 4’e, zenginleri 10’a katladı

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan tarihi çıkış: İsrail'in haydutluğuna Türkiye ile dur diyeceğiz

Film gibi operasyonla yakalandılar! Manisa'daki 2 milyon avroluk dev soygun aydınlatıldı

Yaş beklemeden emeklilik mümkün: SGK’nın gizli kalan erken emeklilik yolları

Kazakistan’dan LGBT yasağı: Sıra Türkiye’de

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Hasan Ağabey’in Hakk’a yürüyüşünün 10. yılı… Başkan Erdoğan’dan Akit Medya’ya başsağlığı telefonu

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı
Aktüel Sındırgı’da karla kaplanan Kertil Mahallesi ve konteyner kent dronla görüntülendi
Aktüel

Sındırgı’da karla kaplanan Kertil Mahallesi ve konteyner kent dronla görüntülendi

Yeniakit Publisher
Münevver Karahasanoğlu Giriş Tarihi:
Sındırgı’da karla kaplanan Kertil Mahallesi ve konteyner kent dronla görüntülendi

Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Kırsal Mahallesi’nde etkili olan kar yağışının ardından oluşan kar örtüsü, konteyner kent alanı ve çevrede yürütülen çalışmalar dron ile kayda alındı.

Yüksek rakımlı kırsal mahallelerde kar yağışı ve buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkilerken, belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Soğuk havanın etkisiyle özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskinin arttığı bildirildi.

Kertil Mahallesi’nde kurulu konteyner kentte kalan vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde yeni yıla ilişkin temennilerini dile getirdi. Depremde evi hasar gördüğü için konteynerde yaşamını sürdüren Nilgün Fidan, “2025 bizler için çok iyi bir yıl olmadı. Zor şartlara rağmen umutluyuz. 2026 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.

 

Yetkililer, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

Dron görüntülerinde karla kaplanan kırsal mahalle ile konteyner kent alanının beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23