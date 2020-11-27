  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sincar Kaymakamı Halil: "Sincar'daki yasa dışı gruplara (PKK) ait bazı bayraklar indirildi"
Aktüel

Sincar Kaymakamı Halil: "Sincar'daki yasa dışı gruplara (PKK) ait bazı bayraklar indirildi"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:58:45 -
Sincar Kaymakamı Halil: "Sincar'daki yasa dışı gruplara (PKK) ait bazı bayraklar indirildi"

ERBİL (AA) - Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar İlçesi Kaymakamı Mehma Halil, ilçedeki yasa dışı gruplara (terör örgütü PKK) ait bazı bayrakların indirildiğini söyledi.

Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sincar'daki yasa dışı gruplara ait bazı bayraklar indirildi. Ancak bu tek başına yeterli değil." dedi.

Sincar Kaymakamı, dün yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar Anlaşması sonrası ilçe halkının normal hayata dönmeyi beklediğini belirterek, sınırın dışından gelen unsurların ( terör örgütü PKK güçleri) halkın arasında korku saldığını ve evlerine dönüşü engellediğini ifade etmişti.

- Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulduğu duyuruldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da Erbil'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.

Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci de 25 Kasım'da resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, Federal Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat ile Kara ve Hudut Komutanlığı Komutanı Hamid Şatri, Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını denetlemek ve yerinde izlemek için Musul'a gitti. Sincar'da Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak dalgalanmayacak ve hükümete bağlı olmayan hiçbir büro açılmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bağdat ile Erbil'in imzaladığı ve terör örgütünün Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşma, BM tarafından da destek görüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı
Dünya

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, son yaptığı paylaşımda Akdeniz bölgesini işaret ederek tedirgin eden bir açıklama yaptı.
ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar
Dünya

ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar

Türkiye'ye yönelik agresif siyaset yürüten ve Türk mallarına skandal bir şekilde boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan Türkiye ile yakınlaşma..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay