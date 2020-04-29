Sincan’daki fırınlarda pide denetimi

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki fırınları mercek altına aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında fırınlarda uyulması gereken kurallar incelenirken, Ramazan pidesine ilişkin gramaj kontrolü yapıldı.

Ramazan ayının sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi amacıyla Sincan Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarı, market ve fırın gibi işletmelerdeki rutin denetimlerini Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sıkılaştırdı.

Zabıta ekipleri, fırınların hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etti ve pidede gramaj incelemesi yaptı. Ayrıca un depoları, ekmeklerin üretildiği alanlar, pide yapımında kullanılan malzemelerin temizliği de incelendi. Ekipler tarafından fırın çalışanlarına maske, bone ve eldiven kullanmaları konusunda uyarı yapılarak, Ramazan ayı boyunca fırınların iftara iki saat kala faaliyetlerini durdurması gerektiği anlatıldı. Ekipler, alışveriş yapan vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin Ramazan boyunca devam edeceğinin altını çizen zabıta ekipleri, "Ramazan pidesinin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına ulaşması için çalışmalarımız aralıksız şekilde devam edecek” dedi. Ekipler, tüm işletmelere ve vatandaşlara, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri uygulamaları yönünde çağrıda bulundu.