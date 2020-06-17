Sincan Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

Ankara’da Sincan Hayvanat Bahçesi, 1 Haziran normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Tüm vatandaşlar için ücretsiz olan, 62 tür ve 800’den fazla hayvan varlığına sahip Sincan Hayvanat Bahçesi’nin dezenfeksiyon işlemleri de yapılıyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde kapalı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Hayvanat Bahçesi, 1 Haziran tarihi itibarıyla yeniden ziyarete açıldı. Sincan Hayvanat Bahçesi, hafta içi ve hafta sonu 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Hijyen çalışmaları Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle yürütülen hayvanat bahçesinde açık alanlar başta olmak üzere birçok noktada dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapılıyor.

62 tür ve 800’den fazla hayvan çeşitliliğiyle dikkat çeken Sincan Hayvanat Bahçesi’nde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanıldığını belirten Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, “Hayvanat bahçemizde dezenfeksiyon çalışmalarımızı periyodik olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızı ve özellikle genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Gönül rahatlığıyla gelebilirler” dedi.

Sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı gün Sincan Hayvanat Bahçesi’ni ziyarete gelen 12 yaşındaki Halime Sultan, “Korona virüs öncesi hep geliyordum ama bu süreçte gelemedim. Sokağa çıkma iznimizde babaannemle geldik. Hollanda tavşanı vardı, kocaman bir deve kuşu yumurtası gördüm. Daha önce bu kadar büyük bir yumurta görmediğim için şaşırdım. Mesela Amerikan tavşanı var, onu herkesin görmesini isterim. Köpeğe benziyor ama tavşan, çok güzeldi. Ağabeylerimiz burada temizlik de yaptılar. Burası temiz olduğu için rahatlıkla gezebiliyoruz. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.