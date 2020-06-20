Sınavdan çıkan öğrencilere velilerden alkışlı destek

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ve Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencinin katıldığı LGS saat 12.50 itibari ile sona erdi. Okul kapısının önünde bekleyen veliler, sınav bitiminde okuldan çıkan çocuklarını alkışlayarak moral verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS), saat 12.50 itibari ile sona erdi. 81 ilde yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrencinin katıldığı sınav, iki oturum şeklinde yapıldı. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske ve el dezenfektanı kullanımı konusunda tedbirlerin alındığı sınavın bitiminde, okul kapısının önünde bekleyen veliler, okuldan çıkan çocuklarını alkışlayarak moral verdi. Öte yandan çocuklarını bekleyen velilerin sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

“Hem korku hem heyecan bir aradaydı”

Sınavdan çıkan oğlunu bekleyen bir anne, “Hem korku hem heyecan bir aradaydı. Sorular kolaymış. Güzel geçmiş. İnşallah sonucu da hepimiz için güzel olur. Kimseye de inşallah kötü bir virüs bulaşmamıştır bu kadar yakın mesafede” diye konuştu.

“Beklediğim kadar zor olmadı”

Sınavın beklediğinden daha kolay olduğunu söyleyen Kadir Efe Yalçınkaya, “Güzeldi. Matematik daha zordu ama beklediğim kadar zor olmadı. Sınav başlayana kadar maskelerimizi çıkarmamıza izin vermediler. Sınav başladıktan sonra çıkarabildik. Onun dışında herkes tek sırada oturuyordu. Sıraların arasında aralıklar vardı” dedi.