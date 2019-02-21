0553 313 94 23

Sınav stresi yaşayan çocuğunuza nasıl davranmalısınız?

Çocuğunuzda sınav dönemi nasıl değişimler meydana geliyor? Sınav stresinin belirtilerine dikkat edin. Sınav stresi yaşayan öğrenciler sinirlenebilir, iyi uyuyamaz, iştahsızlık yaşayabilir ve depresyonda görünebilir. Baş ağrısı ve mide ağrıları da stres ile ilişkili olabilir. Sınav stresi yaşan çocukların aileleri nasıl davranmalı? İşte tavsiyeler...

21 Şubat 2019 Perşembe 20:44
Sınav stresi yaşayan çocuğunuza nasıl davranmalısınız?

Çocuğunuzda sınav dönemi nasıl değişimler meydana geliyor? Sınav stresinin belirtilerine dikkat edin. Sınav stresi yaşayan öğrenciler sinirlenebilir, iyi uyuyamaz, iştahsızlık yaşayabilir ve depresyonda görünebilir. Baş ağrısı ve mide ağrıları da stres ile ilişkili olabilir. Sınav stresi yaşan çocukların aileleri nasıl davranmalı? İşte tavsiyeler...

Sağlıklı beslenmesine yardımcı olun

Çocuğunuzun bol miktarda taze meyve ve sebze ile yeterli ve dengeli beslendiğinden emin olun. Onlara yüksek yağlı, yüksek şekerli ve yüksek kafeinli; kola, soda, tatlılar, çikolatalar, burgerler, cipsler ve diğer abur cubur gibi besinleri vermekten kaçının. Çünkü bu yiyecekler çocukları hiperaktif, huzursuz ve karamsar yapabilir.

Uyku düzenini düzenlemesini sağlayın

İyi uyku düşünme ve konsantrasyonu geliştirmeye yardımcı olur. Öğrencilerin bir gecede altı ila yedi saat arası uykuya ihtiyacı vardır. Çocuğunuzdan sınavdan önce bütün gece ders çalışmasını asla istemeyin. Uykusuzluk çok daha fazla paniğe neden olabilir.

Fiziksel ortamı hazırlayın

Çocuğunuzun fiziksel olarak aktif olduğundan emin olun. Egzersiz, enerji seviyelerini yükseltmeye yardımcı olur, zihni temizler ve stresi azaltır. Yürüme, bisiklet, yüzme, futbol ve dans uygun fiziksel aktivitelerdendir.

Aşırı baskıcı olmayın

Güven verici ve pozitif olun. Aşırı talepkar veya baskıcı olmayın. Çocuğunuzun kendinden emin hissetmesini sağlayın ve onu diğer öğrencilerle karşılaştırmayın.

Çocuğunuza müzik dinlemek, TV izlemek veya bilgisayar başında zaman geçirmesi için yarım saat kadar izin verin. Stresin şiddetli bir form alabileceği zamanlar olabilir. Çocuğunuzun kilo kaybı olduğunu, hastalandığını, depresyona girdiğini ve iştah kaybettiğini gözlemlerseniz, bir danışmanla görüşmekten çekinmeyin.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 20:44
  1. sınav stresi
  2. sınav stresinden kurtulmak için ne yapmalı
  3. sınav stresi olan çocuklar
  4. sınav stresi olan çocuğa nasıl davranılmalı
  5. ebeveynlik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolay Boşnak böreği tarifi
    1. Kolay Boşnak böreği tarifi
    2. İstanbul, Ankara, İzmir... Son anket..
    3. Elazığ’da araç direğe çarptı: 4 yaralı
    4. Çanakkale'deki deprem
    5. Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın 27...
    6. Filistin hükümetinden "kemer sıkma"..
    7. Kaza yapan motosikletli alev aldı
    8. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy..
    9. Sınav stresi yaşayan çocuğunuza nasıl..
    10. Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor
    11. Millet İttifakı İncirliova adayından..
    12. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    13. İYİ Parti'de ikinci büyük deprem!..
    14. KDC'nin doğusunda şiddet olayları
    15. Varisle ilgili bilinmesi gereken 5..
    16. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas..
    17. Otobüs durağına çarpan otomobil..
    18. Venezuela’dan yoksulluk içindeki..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    20. BBP'de flaş gelişme! İl teşkilatı..
    21. Sudan'da liman çalışanları toplu greve..
    22. Venezuela'da muhalif lider sınıra..
    23. 7. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri..
    24. 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman..
    25. Maduro duyurdu: Sınırı kapatıyorum
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa..
    27. BAE'den 5,5 milyar dolarlık savunma..
    28. 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne..
    29. Papa'dan piskoposlora çocuk istismarı..
    30. AK Partili başkan adayı gençlerle..
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...