Sınav maratonu başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için 9 günlük ara tatilin ardından ders zili bugün yeniden çalıyor.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılının birinci ara tatili bugün sona eriyor. 9 günlük tatilin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci yeniden ders başı yapacak.

8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

9 günlük birinci ara tatil sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci dönem kaldığı yerden devam edecek.

8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri sınav heyecanı yaşayacak. LGS 14 Haziran, YKS 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

 

BİRİNCİ DÖNEM 16 OCAK'TA BİTECEK

MEB’in takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

