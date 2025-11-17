Sınav maratonu başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için 9 günlük ara tatilin ardından ders zili bugün yeniden çalıyor.

8'inci sınıf öğrencilerinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BİRİNCİ DÖNEM 16 OCAK'TA BİTECEK

MEB’in takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.