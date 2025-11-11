  • İSTANBUL
Gündem

Sınav günü uçuşlar iptal!

Sınav günü uçuşlar iptal!

Güney Kore hükümetince, uçak gürültüsü nedeniyle öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeyi amaçlayan uygulamada sınavın140 uçuşu etkileyeceği belirtilirken, o an havada bulunan tüm uçakların hava trafik kontrol yetkililerinin yönlendirmesiyle en az 3 kilometre irtifada bekletileceği aktarıldı.

Güney Kore'de Perşembe günü yapılacak Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) için geri sayım sürerken, Güney Kore hükümetinden öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeye yönelik dikkat çeken bir adım geldi.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINACAK

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınavın yerel saat ile 13.05-13.40 arasında gerçekleştirilecek İngilizce dinleme bölümü sırasında, ülke genelindeki tüm uçak iniş ve kalkışlarının 35 dakika süreyle askıya alınacağı bildirildi.

YOLCULAR ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLECEK

Uçak gürültüsü nedeniyle öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeyi amaçlayan uygulamanın 140 uçuşu etkileyeceği belirtilirken, o an havada bulunan tüm uçakların hava trafik kontrol yetkililerinin yönlendirmesiyle en az 3 kilometre irtifada bekletileceği aktarıldı. Söz konusu uygulamadan etkilenecek havayolu şirketlerinin ve yolcuların önceden bilgilendirileceği vurgulandı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Güney Kore'nin en iyi üniversitelerine girmeyi hedefleyen binlerce öğrenci için yıllarca süren yoğun bir çalışmanın sonucu anlamına gelen CSAT, ülkenin en önemli akademik değerlendirme sınavlarından biri olarak nitelendiriliyor.

