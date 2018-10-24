Sınav endişesinden onu kurtarmak için...



Bu endişe çünki az miktarda ise onda azmini arttırıcı etki gösterir. Ama normal düzeyin üzerine çıktığında dikkat, öğrenme, beynin hafıza yönünü olumsuz etkiler ve morali bozar, başarıyı düşürür. Sınav stresinin artması, olumsuz düşünceleri artırır, öğrenciyi zihnen bunalıma sürükler.

Endişe ve stresin derecesine göre öğrencide başlayan huzursuzluk, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, uykusuzluk, karın ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, titreme, çarpıntı, terleme gibi belirtiler ortaya çıkar. Sınav günü yaklaştıkça, bunlar daha çok artar.

Ah siz büyükler yok musunuz!

Her çocuğun öğrencilikte güçlü ve zayıf olduğu alanlar olabilir. Doğru yaklaşım ve eğitim ile çocuğun zayıf yönleri geliştirilebilir, eksik yönleri tamamlanabilir. Ama anne babanın ve öğretmenlerin başarı hırsı ile çocuğu zorlamaları onun endişesini çok arttıracak ya da tam tersine ders çalışmaktan tamamen soğumasına sebep olacaktır. Yani yetişkinlerin kendi hırslarını dizginlemeleri gerekiyor en evvel..

SİZ NE YAPMALISINIZ?

Hiçbir şey çocuğunuzun ruhî ve bedenî sağlığından daha önemli değildir. Bu bir.. Mutlu olamayan bir çocuk başarılı da olamaz. Bu iki..

Onun için sınav öncesi ve sonrası her dönemde çocuğunuzun yanında olun. Onu ne kadar sevdiğinizi ona her zaman hissettirin. Sınava hazırlık döneminde onun için yaptığınız maddi manevi bütün desteği, onu sevdiğiniz için yaptığınızı, "kazanmasından ziyade" onun çaba göstermesinin ve elinden geleni yapmasının sizin için daha önemli olduğunu mutlaka belirtin. Evet bu iki kelime önemli "kazanmasından ziyade..

Başarıya adım adım ulaşıldığına, bunun bir sabır gerektirdiğine hem kendiniz inanın ve hem de çocuğunuza bunu güzel, ikna edici bil dille anlatın.

Onu yüreklendirerek, "hayatın sadece bu sınavdan ibaret olmadığını" anlatarak sınav gerginliği yaşamasına engel olun. Ekleyin: Önemli olan bir sınavı kazanmak değil, "iyi insan olmaktır".

Kuruntuyla günleri tüketme yanlışı

Böyle endişeli ve gergin çocukların çoğu enerjilerinin büyük bir bölümünü sınav esnasında yaşayabilecekleri olumsuzlukları düşünerek harcarlar. Mesela

"Sınavı kazanamazsam kötü bir eğitim alacağım”

"Ailemi, Öğretmenlerimi hayal kırıklığına uğratacağım”

"Sınavda her şeyi unutursam, n'aparım..”

"Ya sınavda cevapları karıştırırsam”

"Başkaları benden daha fazla çalışıyor, bu çalışmayla kazanmam mümkün değil. Ama vakit kalmıyor, gün yetmiyor” benzeri vesveselerle hayatı kendisine zehir ederken, hem ruhen, hem bedenen sarsılmaya başlar..

Öğrenci ne yapmalı?

Sınavın sonucuna değil sürece odaklanmalı.

Sınav ve sonuçlarını düşünmek zihnî enerjinizi ve vaktinizi boşa harcamanıza ve sınav gerginliği yaşamanıza sebep olur. Günlük çalışma planları yapın, birkaç gün sonra nasıl ilerlediğinize kendinizde bile şaşıracaksınız.

Ders çalışırken kısa dönemli planlar yapmanız çok önemlidir. Tamamlanan her hedef kendinizi daha iyi hissetmenizi ve bir sonraki adımı atmak için daha hevesli olmanızı sağlayacaktır.

Olumsuz düşüncelerden uzak durun, hiç aklınıza getirmeyin. Karamsar ve negatif düşüncelerle değerli vaktinizi boşa harcamayın.

Daima olumlu düşünmeye özen gösterin. Hiç kimse herşeyi bilemez. Mutlaka öğrenilenlerin bir kısmı unutulacaktır, atlanacaktır. Önemli olan bunu en aza indirmektir. Zihnî enerjinizi telaşlanmadan, gayet sakin yeni bilgileri öğrenmek ve eski bilgilerinizi tekrar etmek için kullanın.

Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın, boşverin böyle şeylere.. O kıyasladığınız arkadaşınız da büyük ihtimalle kendisini seninle kıyaslıyordur.

Herkesin öğrenme ve çalışma tarzı farklıdır. Sizin bir sınavda başarılı olamamanız, her sınavda başarısız olacağınız anlamına gelmez..

Yazarak çalış. Üşenme illâ yaz. Yazdıkların aklında daha iyi kalacaktır.

Anlamadan, ezberlemek çabuk unutmaya sebep olur. Anlamadığınız kısımları çok basit bir şey bile olsa öğretenlerinize sormaktan çekinmeyin. Asla boşvermeyin. İllâ anlayın ve ondan sonra diğer konuya geçin.

Ve mutlaka dinlenmeye zaman ayırın. Önemli olan çok çalışmak değil, etkili çalışmaktır.

Kendine güvenini asla kaybetme. Eski başarılarını hatırla..

Ailenizden ve öğretmenlerinizden destek istemekten çekinmeyin

Moraliniz bozulduğunda, belli bir konuyu öğrenmekte zorluk çektiğinizde, çalışma programınızı oluşturmakta güçlük çektiğinizde yardım istemekten çekinmeyin. Unutmayın her başarılı sporcunun onu başarıya götüren bir antrenörü vardır. Bazen dışardan kendi göremediğimiz bazı eksiklerimizin bize söylenmesi çok faydalı olmaktadır.

Beslenmenize dikkat edin. Bol bol sebze ve meyve tüketin. Fazla yağlı ve ağır yemekler yemeyin. Kafein içeren içecekleri çok fazla alırsanız,