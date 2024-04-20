Sinanoğlu vefatının 9’uncu yılında rahmetle anılıyor

26 yaşında profesör olan, 2 yıl sonra “dünyanın en genç profesörü” unvanını kazanan ve “Türk Einstein” olarak tanınan kimya mühendisi Prof. Dr. Sinanoğlu, bilim hayatı boyunca kuantum fiziği ve kimyası, moleküler biyoloji ve matematik alanlarında yüzlerce teorem geliştirerek dünya bilim literatürüne önemli katkılarda bulundu.

“Türkçe giderse Türkiye gider. Yabancı dille eğitim ile Türkiye gider” düşüncesini savunan Sinanoğlu, Türkçenin gelişmesine yönelik çalışmalar yaptı.

Sinanoğlu, hayatını anlattığı bir röportajında, İngilizler ve Amerikalıların tek gayesinin dünyayı sömürgeleştirmek olduğunu savunarak, “Aslında benim en büyük buluşum, İngiliz ve Amerikan numaralarıyla Türkçeyi yok etmek üzere yola çıktıklarını anlamam. Modern dünyada bir ülkeyi sömürge haline getirmek için savaşla, topla uğraşmayacak, dilinden başlayacaksınız” ifadelerini kullandı.