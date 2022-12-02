  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sinan Özen, hapı çok ama çok fena yuttu! Büyük şok
Gündem

Sinan Özen, hapı çok ama çok fena yuttu! Büyük şok

Ünlü şarkıcı Sinan Özen kendisine açılan tazminat davasını kaybetti. Hakimin verdiği karar doğrultusunda Sinan Özen yüklü tazminat ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 11:19:00 -
Sinan Özen, hapı çok ama çok fena yuttu! Büyük şok

Antikhan Turizm ve Eğlence Tesisleri Şirketi, 2014 yılında yılbaşı gecesinde Hatay’da konser vermesi için şarkıcı Sinan Özen’le anlaştı.

Şirket, sanatçıya 60 bin TL ödeme yapıp uçak biletlerini ödedi.

İddiaya göre Özen, herhangi bir gerekçe göstermeden uçak biletlerini iptal etti.

Ünlü sanatçıyla iletişime geçen Antikhan Turizm Eğlence Tesisleri, ikinci kez uçak biletleri için rezervasyon yaptırdı.

Ancak şarkıcı ve ekibi, hava şartları nedeniyle uçağın kalkmadığını öne sürerek konsere katılmadı.

Şirket de kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla SS ve ekibine ödediği paranın iadesi için dava açtı.

Kararını açıklayan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketin açtığı davayı kısmen kabul etti.

Mahkeme, Sinan Özen’in 53 bin lira maddi tazminatı faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23