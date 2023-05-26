Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tezkere' çıkışı... "Aynı anda mümkün değil"

Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacıları geri gönderme vaadine sert tepki gösterdi.

Oğan, TRT Haber'e konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun 2021 yılında TBMM'de oylanan TSK'nın Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatmayı öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne hayır dediğini anımsatan Oğan, tezkereye karşı çıkmakla sığınmacıları geri göndermenin aynı anda mümkün olmayacağının altını çizdi.

Oğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin bu konudaki politikaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu dönüşler eminim ki daha da artacak. Sayın Kılıçdaroğlu sığınmacı mevzusunda yeni yeni 1 hafta içerisinde konuşmaya başladı. Öbür tarafta o ciddiyeti göremedim.

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Askerimizin olmadığı bir alanda sığınmacıları nasıl göndereceksiniz? Sınıra götüreceksiniz, mancınıkla karşıya mı atacaksınız? Tezkereye karşı çıkmakla sığınmacıları göndermek aynı anda zaten mümkün olan bir şey değil."