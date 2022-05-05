Sinan Oğan'dan ırkçı Ümit Özdağ'a destek! 'Ben de orada olacağım' deyip sonra vazgeçti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çirkin bir üslupla tehdit eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, saat 11:00'da bakanlık binası önünde olacağını açıkladı.

Özdağ'ın tehdidine destek veren Sinan Oğan da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ yarın saat 11.00’da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!" dedi.

Bir süre sonra yeni bir mesaj paylaşan Oğan, bu sefer bakanlık önüne gitmeyeceğini duyurdu:

Ümit bey "Ben yarın tek başıma gideceğim, senin gelmen olayı tek başına olmaktan çıkarır" dedi. Ben de bu kararına saygı duydum.