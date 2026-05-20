Bilim insanları açıkladı: Kızılcık suyu bağırsakları koruyor! Duyanlar almaya başladı... Yoğun ilgi gösterildi

Kuminski, bu bileşiklerin bağırsak bakterileri tarafından parçalandığını ve ortaya çıkan yan ürünlerin mikrobiyom çeşitliliğini artırabileceğini ifade etti. "Antosiyaninler bir anlamda prebiyotik gibi davranıyor. Bağırsak bakterileri bu bileşikleri parçalayarak daha çeşitli bir bağırsak ortamı oluşmasına katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlara göre mikrobiyom çeşitliliği, sindirim sistemi sağlığının yanı sıra bağışıklık sistemi üzerinde de önemli rol oynuyor. Kızılcıkta bulunan proantosiyanidinlerin ise özellikle zararlı bakterilere karşı etkili olabileceği düşünülüyor. Araştırmalarda bu bileşiklerin bazı bakterilerin vücut yüzeylerine tutunmasını zorlaştırdığı belirtiliyor. Aynı mekanizmanın bağırsak sisteminde de etkili olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle mide ve sindirim sistemiyle ilişkilendirilen H. pylori gibi bakterilerin yerleşmesini güçleştirebileceğine dikkat çekiyor. California State University Long Beach'te görev yapan beslenme eğitmeni Amanda Sauceda ise antosiyaninlerin kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini destekleyebileceğini söyledi. Bilim insanlarına göre bu yağ asitleri, bağırsak bariyerinin korunmasında önemli rol oynuyor. Aynı zamanda bağırsak ile beyin arasındaki iletişim mekanizması üzerinde de etkili olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, son yıllarda bağırsak sağlığının yalnızca sindirim sistemiyle sınırlı olmadığını; bağışıklık, ruh hali ve genel sağlık üzerinde de belirleyici rol oynadığını vurguluyor. Kızılcık suyunda daha düşük miktarlarda bulunan kuersetin adlı polifenol de araştırmacıların dikkatini çeken bileşiklerden biri oldu. Uzmanlara göre kuersetin, bağırsak duvarında iltihap karşıtı etki gösterebilir ve sindirim sistemi üzerindeki koruyucu mekanizmalara katkı sağlayabilir. Bilim insanları, polifenol açısından zengin besinlerin bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik çalışmaların son yıllarda hız kazandığını belirtiyor. HER KIZILCIK SUYU AYNI ETKİYİ GÖSTERMİYOR Uzmanlar ise piyasadaki tüm kızılcık sularının aynı sağlık etkisini göstermeyebileceği konusunda uyarıyor.