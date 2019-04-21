Sinan Engin:Aman bu hafta Galatasaray'ı kırmayalım, üzmeyelim

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 29. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Sinan Engin Beyaz TV'de çarpıcı iddialarda bulundu.

" Aman kırmayalım''

Galatasaray - Kayserispor maçında zevksiz bir futbol vardı. 1 hafta önce bir futbol takımının canı yandığı zaman, bir hafta sonraki oynanan maçta hakemler etkileniyor. Düdükleri o takımın lehine göre veriyor. Aman kırmayalım, işte geçen hafta böyle oldu. Geçen hafta doğrandı aman bu hafta telafi edelim modunda. Bunları hep yaşadık.

"MHK ve hakemlerimizde bu korku var''

Hatırlayın ilk yarıda Kayseri'deki maçını. MHK ve hakemlerimizde bu korku var. Geçen hafta Galatasaray ortalığı yangına çevirdi. Aman bu hafta Galatasaray'ı kırmayalım, üzmeyelim. Aman Galatasaray kazansın.

"Penaltı ağır bir karar''

Galatasaray 11'e 11 de Kayserispor'u yenebilirdi. İçeride zaten iyi oynayan bir takım ve şampiyonluktaki adayım demiştim. Penaltı ağır bir karar.