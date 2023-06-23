Sinan Akçıl’dan bomba siyaset kararı! "Bunu yapacağım" diyerek duyurdu
Ensonhaber Youtube kanalında konuşan şarkıcı Sinan Akçıl, son zamanlarda başörtülü kadınlara yönelik saldırgan tutumların ve teşhirciliğin karşısında olduğunu belirtti.
Ensonhaber Youtube kanalında İlker Koç'un sunumuyla gerçekleşen ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev'in yorumcu olduğu programın konuğu, şarkıcı Sinan Akçıl'dı.
Sinan Akçıl, İstanbul Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde başörtülü mezunları gören nefret dolu bir adamın çektiği görüntülere tepki göstererek şunları söyledi:
“Aşağılama ve aşağılanma muhabbeti beni çok sinir eden bir duruma dönüştü. Ne demek bu? Sen o insanların yüzlerine telefon tutarak ne yapıyorsun? Kurtuluş Savaşı’nda başı kapalı ninelerimiz sanki bu ülkeyi savunmadı. O insanlar açıklara bir şey söylemiyorsa, herkesin onlara da saygı duyması gerekir. Örf ve âdetler üzerine kurulmuş bir toplumuz. Ben o giyim tarzının normalleştirilmesine karşıyım.”
"İleride Türk gençliğini temsil etmek için siyasete atılabilirim"
Akçıl, “İleride siyasetle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum ülkem adına. Benim muhafazakar oluşum iç inancımla ilgili. Ben güzel bir toplum ve aile yapısı istiyorum. İleride Türk gençliğini temsil etmek için siyasete atılabilirim” dedi.
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