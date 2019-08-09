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Sinan Akçıl’a 15 bin TL’lik borç davası

İki yıl önce Sinan Akçıl’ın canlı ve playback konserlerini satın aldığını iddia eden Çağrı Tortop ile Bülent Erdoğan, Akçıl’ın konserler için ödemesi gereken parayı eksik ödediği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:03
Sinan Akçıl’a 15 bin TL’lik borç davası

İki yıl önce Sinan Akçıl’ın canlı ve playback konserlerini satın aldığını iddia eden Çağrı Tortop ile Bülent Erdoğan, Akçıl’ın konserler için ödemesi gereken parayı eksik ödediği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Akçıl ise davacılara borcunun olmadığını belirterek davanın reddini talep etti.


Müzisyen ve söz yazarı Sinan Akçıl’ın canlı ve playback konserlerinin bir bölümünü satın aldıklarını iddia eden Çağrı Tortop ve Bülent Erdoğan, Akçıl’ın konserler için ödemesi gereken parayı eksik ödediğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.



17 konser için 255 bin lira


Görevsizlik kararı verilerek, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen davanın dilekçesindeAkçıl ve davacıların iki yıl önce ‘Booking Sözleşmesi- Konser Satım Sözleşmesi’ imzaladığı belirtilerek, “Taraflar arasındaki sözleşmeye göre davacılar canlı konserler için 20 bin lira, playback konserler için 10 bin liradan satın almışlardır. Sinan Akçıl 17 konser icra etmiştir. 17 konser için 15 bin liradan toplamda 255 bin lira ödeme yapması gerekmektedir. Davalı Sinan Akçıl, çeşitli tarihlerde toplamda 100 bin lira ödemeyi davacılara ödemiştir” denildi.



İcra takibi başlatıldı


Sinan Akçıl’ın ödemediği para için icra takibi başlatıldığının belirtildiği dilekçede, “Bakiye 155 bin liranın tahsili için davalı Sinan Akçıl’a İstanbul 35. İcra Müdürlüğü’nde icra takibi başlatılmıştır. Davalı icra takibi başlatıldığı 24 Ağustos 2017 günü sabah saat 10.00’da 140 bin lira daha ödemede bulunmuştur. Davalı Sinan Akçıl, bakiye 15 bin lirayı ödememiştir. Sinan Akçıl’ın yaptığı icra takibine itirazın iptalini ve bakiye 15 bin liranın faiziyle ve diğer dosya masraflarıyla birlikte tahsilini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.



"Konserlerin çoğu gerçekleşmedi"


Dava dilekçesine cevap veren Akçıl’ın avukatı ise şunları kaydetti:


“Taraflar arasında 11 Mayıs 2017 tarihinde ‘Konser Satım Anlaşması’ imzalanmıştır. Davacılar Sinan Akçıl’a 200 bin lira avans niteliğinde ödeme yapmıştır. Sinan Akçıl da playback olarak icra edeceği her bir konser karşılığında 15 bin lira, canlı konser karşılığında davacılara 30 bin lira ödeyecektir. Sözleşme sayı ile değil süre ile sınırlandırılmıştır. Davacılar sözleşmede yazmamasına rağmen 20 konser adedini, bunun sonucunda 300 bin lira bedeli kendi hesaplarına göre ortaya atmışlardır. Sinan Akçıl’ın davacılara ödemesi gereken miktar 140 bin liradır ve ödeme tarihinde 140 bin lira davacılara ödenmiştir. Ayrıca Sinan Akçıl’ın 17 konser icra ettiği belirtilmiş, ancak bu konserlerin çoğu gerçekleşmemiştir. Davanın reddine karar verilsin.”

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:03
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