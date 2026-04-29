Şimşek ve yıldırım görsel şölen oluşturdu
Mardin’de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında gökyüzünü aydınlatan şimşek ve yıldırımlar dikkat çekti. Kentte yağış yaşamı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan görüntüler geceye damga vurdu.
Mardin’de meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kent genelinde kısa süre etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yağış sonrası debisi yükselen dereler taşarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Gök gürültülü sağanak öncesinde oluşan şimşekler ise adeta görsel şölen sundu. Kentin yüksek noktalarından görülen yıldırım ve şimşekler, Mardin merkezden görüntülendi.