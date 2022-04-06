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Ekonomi Simit fiyatlarına zam!
Ekonomi

Simit fiyatlarına zam!

Maliyet artışları gerekçe gösterilerek simit fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Zamla birlikte Bursa'da 3 TL olan simit fiyatı 4 TL'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 11:34:00 -
Simit fiyatlarına zam!

Son bir yıl içerisinde birçok kez zam yapılan simitin fiyatı Bursa’da 3 liradan, 4 liraya yükseldi.

Bursa simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı. Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli.

Bursa'da son 4 ayda 3 kere zamlanan ekmek fiyatı 3 TL'den satılıyor.

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