Simit fiyatlarına zam!

Son bir yıl içerisinde birçok kez zam yapılan simitin fiyatı Bursa’da 3 liradan, 4 liraya yükseldi.



Bursa simitçiler ve Unlu Mamül İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, 100 gram normal simidin 3 liradan 4 liraya, tereyağlı simidin ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldiğini açıkladı. Yeni fiyatlar bir süreden beri geçerli.

Bursa'da son 4 ayda 3 kere zamlanan ekmek fiyatı 3 TL'den satılıyor.