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Ekonomi Simit fiyatlarına yüzde 25 zam!
Ekonomi

Simit fiyatlarına yüzde 25 zam!

İstanbul’da simide yüzde 25 zam yapıldı. 100 gramlık simit gelecek haftadan itibaren 2.5 liradan satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 22:21:00 - 2021-02-10 22:25:09
Simit fiyatlarına yüzde 25 zam!

İstanbul’da simide yüzde 25 zam yapıldı. 100 gramlık simit gelecek haftadan itibaren 2.5 liradan satılacak.

Üreticiler, maliyet fiyatlarının arttığını söylüyor. Özellikle susam fiyatlarındaki artışın yüzde 25’lere vardığını belirten üretici, zammın aslında geçen yıl belirlendiğini aktarıyor.

İstanbullular simidi 2019’da 2 lira, 2018’de ise 1.75 liraya satın alıyordu.

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