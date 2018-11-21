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Simit fırınında 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir simit fırınında gizlenmiş 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:48
Simit fırınında 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği bir simit fırınına gizlenmiş 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polisler, araştırmasında uyuşturucu hapların kent merkezinde bir simit fırınında bulunduğunu belirledi. Savcılık kararıyla fırına operasyon düzenleyen polis, ilk etapta yaptığı aramada uyuşturucuyu bulamadı. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada ise fırının içindeki gizli bölmelere zulalanmış 320 bin adet uyuşturucu hap bulundu. 54 kilo 160 gram ağırlığındaki haplara el koyan polis, fırında bulunan ve ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak emniyette sorgulamaya başladı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:48
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  4. Simit fırınında 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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