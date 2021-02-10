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Ekonomi Simide zam mı geldi? Simit fiyatları ne kadar oldu?
Ekonomi

Simide zam mı geldi? Simit fiyatları ne kadar oldu?

Simit, sokak yemeklerinin vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir. 100 gramlık sokak simidi 2 TL iken %25 zam gelerek fiyatlar artış gösterdi. Peki simit fiyatları ne kadar oldu? İstanbul simit fiyatları kaç TL? Ankara simit fiyatları ne kadar? Sokak simidi kaç lira? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-10 12:25:00 -
Simide zam mı geldi? Simit fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından gelen tarifeyle simit satıcıları yeni fiyata geçtiler. İstanbul sokaklarında satılan 100 gramlık simidin fiyatına %25 zam gelerek fiyatlar 2 TL iken 2.5 TL’ye yükseldi.

Fırıncıların yaptığı simitlerden farklı

Un fiyatlarında da %50 artış olduğunun altını çizen İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Susam fiyatlarında da yüzde 20-25 düzeyinde bir artış var. Fırınlarda 2 liraya satılıyor simitler. Fakat simitçilerin ve fırıncıların yaptığı simitler farklı oluyor. Fırınlar ekmeklik undan, simitçiler simit unundan yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Ankara ve İzmir simit fiyatları

100 gramlık simit İstanbul’da yeni tarifeyle birlikte 2 TL iken İzmir ve Ankara’da ise 2 liradan tüketiciye sunuluyor. Daha önceden 1.75 TL’den satılan simit %14 artış ile 2 TL’ye çıktı.

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