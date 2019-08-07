Simian çizgisi | Avuç içindeki enine tek çizgi
Avucunuzun içerisinde diğer insanlara göre farklı çizgiler var? Peki bunun sebebini biliyor musunuz? Simian çizgisi neden oluşur? Hangi hastalıkların habercisi? Neden el içinde bir tek çizgi oluşur?07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:32
Simian çizgisi, avuç içerisinde yatay şekilde bulunan tek çizgidir. Bazen iki elde, bazende tek elde görülebilir. Genel olarak down sendromlu kişilerin yüzde 50'sinde bu tip el çizgisi mevcuttur. Bazı sağlık sorunlarının yanı sıra, sağlıklı kişilerin yüzde 1'inde görülebilir.
Bu durumun bilinen bir nedeni yoktur. Oldukça yaygın olarak görülür ve çoğu kişide herhangi bir rahatsızlığa neden olmaz.
Fakat yeni doğanlarda önem taşıdığı, belli hastalıklara tanı konmasında yardımcı olduğu için, doktorunuza uyarıda bulunmanız gerekir.
Simian çizgisinin bilinen başlıca sebepleri
- Down sendromu
- Fetal alkol sendromu
- Noonan sendromu
- Patau sendromu
- Polonya sendromu
- Cri du sendromu
Simian çizgisini sonradan fark ediyor ve hayatınızda bir değişiklik yok ise, endişelenmenize gerek yoktur. Fakat bir uzmana danışmak isterseniz, "tıbbi genetik dokturu"na gitmeniz gerekebilir.
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