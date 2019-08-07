Simian çizgisi | Avuç içindeki enine tek çizgi

Simian çizgisi, avuç içerisinde yatay şekilde bulunan tek çizgidir. Bazen iki elde, bazende tek elde görülebilir. Genel olarak down sendromlu kişilerin yüzde 50'sinde bu tip el çizgisi mevcuttur. Bazı sağlık sorunlarının yanı sıra, sağlıklı kişilerin yüzde 1'inde görülebilir.

Bu durumun bilinen bir nedeni yoktur. Oldukça yaygın olarak görülür ve çoğu kişide herhangi bir rahatsızlığa neden olmaz.

Fakat yeni doğanlarda önem taşıdığı, belli hastalıklara tanı konmasında yardımcı olduğu için, doktorunuza uyarıda bulunmanız gerekir.

Simian çizgisinin bilinen başlıca sebepleri

Down sendromu

Fetal alkol sendromu

Noonan sendromu

Patau sendromu

Polonya sendromu

Cri du sendromu

Simian çizgisini sonradan fark ediyor ve hayatınızda bir değişiklik yok ise, endişelenmenize gerek yoktur. Fakat bir uzmana danışmak isterseniz, "tıbbi genetik dokturu"na gitmeniz gerekebilir.