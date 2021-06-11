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Sağlık Şimdiye kadar kaç korona aşısı yapıldı? Türkiye’de kaç doz aşı yapıldı?
Sağlık

Şimdiye kadar kaç korona aşısı yapıldı? Türkiye’de kaç doz aşı yapıldı?

Kaç doz korona aşısı yapıldı? Türkiye’de 14 Ocak 2021’de aşı uygulanmaya başladı. Son dönemde aşı tedarikiyle birlikte süreç hızlandı. Peki, kaç doz aşı yapıldı? Türkiye’de ne kadar aşı yapıldı? Türkiye’de kaç kişi korona aşısı yaptırdı?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:35:00 -
Şimdiye kadar kaç korona aşısı yapıldı? Türkiye’de kaç doz aşı yapıldı?

Salgının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Türkiye aşı tedariki konusunda son derece önemli adımlar attı. Haziran ayı boyunca aşıda yaş sırasının 20’ye kadar inmesi bekleniyor. Peki, Türkiye’de kaç kişi korona aşısı oldu?

Şimdiye kadar kaç korona aşısı yapıldı? Türkiye’de kaç doz aşı yapıldı?

Sağlık Bakanlığının covid19asi.saglik.gov.tr adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 216 bin 113, ikinci doz aşı 13 milyon 575 bin 768 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 32 milyon 791 bin 881 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 578 bin 762 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 302 bin 836, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 211 bin 954 olmak üzere toplamda 5 milyon 514 bin 790, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 616 bin 065, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 139 bin 239 olmak üzere toplamda 2 milyon 755 bin 295, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 296 bin 518, ikinci doz aşı sayısı 931 bin 585 olmak üzere toplamda 2 milyon 228 bin 103 doz olarak kayıtlara geçti.

Aşı sırası hangi mesleklere geldi? Kim aşı randevusu alabiliyor?
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Sağlık

Aşı sırası hangi mesleklere geldi? Kim aşı randevusu alabiliyor?

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