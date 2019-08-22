Şimdiye kadar hiç bamya suyu içtiniz mi?

Bamya sevmeyenlere inat; bamyanın faydaları saymakla bitmiyor. Sağlık için son derece kıymetli olan bamyadan leziz zeytinyağlı yemekler ve çorbalar hazırlanır. Tüm bu lezzetlere burun kıvıranlar bamya suyu içerek bedenlerini koruyabilir. İşte, bamya suyunun faydaları!

Boğaz enfeksiyonlarına son

Bamya; boğaz enfeksiyonlarına, boğazda meydana gelen iltihaplanmalara ve boğaz şişmesine iyi geldiği söylenir.

Şeker hastaları için ilaç

Bamya suyu, kandaki kolesterol seviyesini düzenlediğinden şeker hastalarına ilaç olarak kullanıldığı söylenmektedir.

Sindirimi rahatlatır

Kabızlık ve hemorid problemi olanların bamya suyu içmesi tavsiye ediliyor.

Folik asit deposu

Folik asit bakımından zengin olan bamya suyunun özellikle gebelere ve çocuklara iyi geldiği söyleniyor.

Güçlü kemikler

Kemik sağlığı açısından oldukça önemli olan bamya, özellikle kemik erimesine iyi geliyormuş.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Böylece her türlü hastalığa karşı daha dirençli bir vücudun oluşmasına sebep olur.

Bamya suyu nasıl hazırlanır?

İlk olarak bamyaların sap kısımlarını kesin. Daha sonra bir kavonaza ekleyerek üzerine su ekleyin. 8 saat boyunca bu karışımı bekletin ve süre dolduğunda bamyaların emdiği sudan yararlanabilmek için bamyaları iyice sıkıp suyu çıkarın. Emdiği suyu verdikten sonra posa haline gelecek bamyaları atabilirsiniz. Bamya suyunu afiyetle içebilirsiniz.

Kaynak: meraklimelehat.com