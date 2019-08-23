Şimdi umre zamanı!

Buğra Kardan

Umre turları için kayıt süreci bugün başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla kutsal topraklara gitmek isteyen Müslümanların il ve ilçe müftülüklerine akın etmesi bekleniyor.

Riyal dönemi başladı

İlk kafileyi 15 Eylül’de göndermeyi planlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, umre fiyatlarını riyale endeksledi. Kurumun ilan ettiği tarifeye göre İslamiyet’in doğduğu ve büyüdüğü şehirleri turlamanın bedeli 3 bin 250 Riyal (4 bin 900 lira) ila 4 bin 980 Riyal (7 bin 600 lira). 1 haftalık Mekke ile Medine yolculukları için uygun bedeller biçilmesinde uçak ve otel ücretlerinde yapılan indirimlerin rolü büyük.

Fiyatlar artıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın tarifelerini ve kampanyalarını yakından takip eden özel seyahat acentelerinin umre fiyatlarında ise dolar belirleyici. 2018’de 2 haftalık turlar için 750, 3 haftalık programlar için 850 dolar talep eden acenteler, bu rakamı arttırmakta kararlılar. Zira uçak ve otel maliyetleri giderek artıyor.

Hac, Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada umre fiyatlarını revize edeceklerini belirterek, “Öyle görünüyor ki 2 haftalık turların ücretini 850 dolara (4 bin 800 lira), 3 haftalık turlarınkini ise 950 dolara (5 bin 400 lira) çıkaracağız” dedi.

Başvurular peş peşe

Bu sene umreye rağbetin artacağını dile getiren Şahin, “Umutluyuz. Çünkü acentelerimize peş peşe başvuru geliyor. Ümitliyiz. Çünkü dükkânlarımız boş kalmıyor, telefonlara yetişemediğimiz ve cevap veremediğimiz zamanlar da oluyor” ifadelerini kullandı.

Kritik uyarılar

Kutsal toprakları görmek için can atan Müslümanlara “Kaydı kuydu veya yetkisi bulunmayan şahıslardan hizmet almaktan kaçının” uyarısında bulunan Şahin, ayrıca şunları kaydetti:

“Mutlaka ve mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesine girilmeli; hangi firmaların yetkili olup olmadığına bakılmalı. Listede yer almayan firmalarla çalışılması mağduriyetlere neden olabilir.

Hac ve umre için bakkalların, kasapların, berberlerin, nalburların, cami hocalarının değil de seyahat acentelerinin kapıları çalınmalı.

Ne yazık ki şu anda etraflarına birilerini toplayanlar, uçak ve otel ayarlayanlar çok. Bunlar kayıt dışı bir eylemde bulunmakta, suç işlemektedirler. İşte onun için her ortamda devleti konuya önemle eğilmeye ve denetimleri arttırmaya davet ediyoruz.

Aşı ücretine son verilsin

HÜRSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, kamu kuruluşlarının umrecilerden menenjit aşısı ücreti almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Bu ücretin 20 doları geçtiğini aktaran Şahin, “Aşı, menenjitten 5 sene koruyor. Ama 5 sene içerisinde 5 defa umreye giden müşterilerimiz var. Ve bunlar her seferinde aşı parası ödemek durumunda kalıyorlar. Sıkıntılara sebebiyet veren bu uygulamaya son verilmesinin vakti geldi, geçiyor bile” diye konuştu.

Turların kapsamı geniş

Umreye giden Müslümanlar, keyifli bir yolculuk yapacaklar. Mescid-i Haram, Sevr Mağarası, Mina Dağı, Hudeybiye, Cidde ve Mescid-i Nebevi’yi görme imkânı elde edecekler. Hazreti Peygamber (SAV) ve 4 halife dönemini daha yakından tanıyacaklar. 2 ve 3 haftalık turlara katılan Müslümanlar, İslam tarihine hâkim olacak ve Hac hakkında detaylı bilgiler edinecekler.