Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki Hatice Kübra Gümüşel "tacizcisi" ile niye bu kadar samimi?

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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi, kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirası sebebi ile hakkında başlatılan linç kampanyasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatice Kübra Gümüşel henüz 6 yaşındayken onunla evlendiği söylenen Kadir İstekli de baba Yusuf Ziya Gümüşel ile birlikte adalete teslim olarak, üzerine atılı iftirayı göğüsleyip hapse girdi.

Bir kız çocuğunun 6 yaşında evlendirildiği iftirasını ortaya atanlar, tarikat ve cemaat düşmanlığının ateşini fitilledikten sonra amaçlarına ulaşarak kayıplara karıştı.

Kendini bilmezler sokaklarda şeriata hadsizce dil uzattı!

Bir yandan iftiraya maruz kalan Gümüşel diğer yandan da İstekli'nin hayatları dört duvar arasında zindana dönerken, iftiraya sıkı sıkıya sarılanlar ise sokaklarda Allah'ın kanunlarını kapsayan şeriata, yani İslam'a lanet okudu.

Başlatılan linç kampanyası ile birlikte topyekün atılan iftira, inançlı kesimden bazı kişileri bile etkisi altına aldı.

Kadir İstekli ile Hatice Kübra Gümüşel'in düğününde çekilen fotoğraf kareleri ise, vicdansızca atılan iftirayı gözler önüne seriyor.

Ünlü bir radyocunun Hatice Kübra Gümüşel'i tuzağına düşürmesi, ilgili radyocu ile birlikte eşcinsellik savunucusu bir derneğin başındaki psikiyatrist ve her zaman İslam düşmanlığında en ön safı tutan Birgün gazetesinin ortak operasyonu, tüm Müslümanları töhmet altında bırakırken, Yusuf Ziya Gümüşel'in Hiranur Vakfı'nda verdiği Kur'an eğitimine engel olmakla birlikte, Gümüşel Hoca'nın yuvasının yaşayacağı zor günleri de beraberinde getirdi.

Yusuz Ziya Gümüşel Hocaefendi, yaşadığı tüm süreci "Allah'a sığınıyorum. Bir gün gerçekler elbet ortaya çıkacak" cümleleri ile metanetle karşılarken, etkisinde kaldığı kişilerin kışkırtması ile kocasına, babasına ve onlar üzerinden tüm Müslümanlara iftira atılmasına sebep olan Hatice Kübra Gümüşel'in düğünde çektirdiği fotoğraf karelerine bakmak bile, iftirayı ortaya koyuyor.

Hatice Kübra'nın düğün fotoğraflarını yeniakit.com.tr ile paylaşan yakınları kamuoyuna şunu soruyor:

Bütün akrabalarımızın katıldığı, her şeyi ile meşru olan nikahta çekilen fotoğraf karelerinde gördüğünüz kızımız Hatice Kübra, sizce tacizcisi ile evleniyor gibi mi duruyor?

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