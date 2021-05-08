  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Validen takdir toplayan hareket
Çaldıkları 2 koyunu taşımak için 2 de otomobil çaldılar
Merkel'den 'üçüncü dalga' duyurusu
9 yıllık geleneği bozmadı: Bayern Münih şampiyon oldu!
Dünya Şimdi İngilizler düşünsün! Bağımsızlık yanlıları seçimi kazandı
Dünya

Şimdi İngilizler düşünsün! Bağımsızlık yanlıları seçimi kazandı

İskoçya'daki parlamento seçimlerini, ikinci bir bağımsızlık referandumu sözü veren İskoç Ulusal Partisi (SNP) kazandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bağımsızlık referandumunu sorumsuzluk olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 21:58:00 -
Şimdi İngilizler düşünsün! Bağımsızlık yanlıları seçimi kazandı

Oyların sayılmasına devam edilirken BBC; SNP'nin en az 63, İngiltere'yle birlik yanlısı İskoç Muhafazakarların 31, İşçi Partisinin 22, Yeşillerin 9 ve Liberal Demokratların 4 sandalye kazanmasının beklendiğini duyurdu.

SNP, 129 üyeli parlamentoda çoğunluğu elde edebilmek için gerekli olan en az 65 sandalyeye ulaşamasa da diğer bir bağımsızlık yanlısı parti olan Yeşiller ile iş birliği yaparak yeni bir referandum kararı alabilecek.

Partinin lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, zafer konuşmasında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ikinci bir bağımsızlık referandumunu engellememesi konusunda uyardı.

Bu yöndeki bir hareketin 'İskoç halkının demokratik istekleriyle kavga' anlamına geleceğini kaydeden Sturgeon, "Başaramayacaksınız, İskoçya'nın geleceğine sadece İskoç halkı karar verecek" dedi.

Bir başka referandumun zamanlaması konusunda sözü, Johnson veya diğer bir İngiliz siyasetçinin değil, İskoç parlamentosunun söylemesi gerektiğini vurgulayan Sturgeon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin ardından İskoçya halkının 'kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olması gerektiğini' belirtti. Sturgeon bunu 'temel demokratik ilke meselesi' olarak nitelendirdi.

Sturgeon, partisinin bugüne kadar yapılan seçimlerde en yüksek oyu aldığına işaret ederek bunun 'olağanüstü ve tarihi bir başarı' olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Daily Telegraph gazetesindeki yazısında, krizden çıkarken bir başka referandumun 'sorumsuz ve pervasız' olacağını savunmuştu.

Referandum için izin gerekiyor

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

Ancak yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürenin dolmasına sayılı gün kala WhatsApp'tan flaş karar
Teknoloji

Sürenin dolmasına sayılı gün kala WhatsApp'tan flaş karar

Büyük tartışmalara neden olan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona eriyordu. ABD merkezli şirketten y..
İmamoğlu yanlışlıkla itiraf etti
Gündem

İmamoğlu yanlışlıkla itiraf etti

Seçim dönemindeki vaatlerini yerine getirmek bir yana dursun AK Parti döneminde yapılan projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahiplenen ve pi..
Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak?
Yaşam

Normalleşme takvimi ne zaman başlayacak?

İstanbul’da 81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası programına video konferans üzerinden katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay