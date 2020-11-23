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Otomotiv “Şimdi ikinci el otomobil alma zamanı”
Otomotiv

“Şimdi ikinci el otomobil alma zamanı”

Türkiye ekonomisinde yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda otomobil sektörüyleilgili değerlendirmelerde bulunan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, daha önce yaptığı açıklamada ikinci elde fiyatların yılsonuna kadar dengeleneceğini belirtmişti. Ülgür, son bir haftalık pazar rakamlarına bakıldığında, bu sürece girildiğini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu;

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:16:00 -
“Şimdi ikinci el otomobil alma zamanı”

“Daha önce ikinci elde fiyatların yılsonuna kadar dengeleneceği öngörüsünde bulunmuştuk ve pazarın daha şimdiden belli bir dengeye oturmaya başladığını söyleyebiliriz. Bugüne kadar ikinci el ticareti yapanlar, araç fiyatlarının sürekli yükseliş trendinde olması ile daha fazla kar ediyor ve stok kaygısı olmadan daha hacimliçalışıyorlardı. Ancak pazarın stabil hale gelmesi ve ikinci el firmalarının ellerinde çok fazla stok birikmesi, bunların nakde çevrilmesi zorunluluğunu getirdi. Piyasa koşulları ve stok maliyetleri nedeniyle artık birçok firma için bekleme imkanı kalmadı. Haliyle şu anda bu firmalar, ellerindeki araçları elden çıkartmak için kârdan feragat etmeye başladılar ve indirim yoluna gidiyorlar. Tüm firmalar, kendi durumlarına göre hareket politikası belirliyor ki bu da ikincil el otomobil almanın en doğru zamanın şimdiolduğuna işaret ediyor.”

“Döviz kuru bundan sonra da sıfır ve ikinci el pazarını belirleyecek”

Döviz kurunun sıfır araç, sıfır aracın daikinci el araç fiyatını belirlediğini hatırlatan Ülgür “Son 1-2 aya bakıldığında markaların çeşitli fiyat ve faiz kampanyaları düzenlediğini görüyoruz. Bu da ikinci el pazarında fiyatların normal seviyeye gelmesine neden oldu. Diğer taraftan dövizde stabil seyre dönüştü ve yılsonuna kadar sıfır otomobil fiyatları artmayacaktır.Böylelikle ikinci el aracını sıfırdan pahalıya satmaya çalışanlar boşa zaman kaybetmiş olacaklar.Tüm bunlara ilave olarak; yeni Merkez Bankası Yönetimi’nin izleyeceği para politikalarının, ekonomi ve döviz kuruna etkisinide yakından izlemek gerekiyor. Hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatları bu değişimlerden etkilenecektir.” dedi.

“Hem sıfır hem ikinci el otomobilde fırsat zamanı”

2020 yılının ilk çeyreğinde global otomobil pazarında yaşanan süreçlerin bir benzerinin 2021’de de yaşanabileceğini de söyleyen Ülgür “Pandeminin olumsuz etkisinin artmasıyla, 2021 yılının ilk çeyreğinde, bu yıl olduğu gibi, sıfır araç üretimi yavaşlayabileceği ve hatta tamamen durabileceğigerçeğini göz önüne almak gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki 1-2 aylık sürenin, hem sıfır hem de ikinci el otomobil alacaklara özel bir fırsat yaratabileceğine dikkat çekmek isteriz.” diye konuştu.

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