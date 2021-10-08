Şimdi ıhlamur zamanı

Kış aylarına girmiş bulunmaktayız. Artık birçok hastalığın şifası ıhlamuru sofralarımızda baş tacı etme vakti geldi. Özellikle kış aylarında ve tabii ki pandemi döneminde yine grip, nezle gibi hastalıklara bir duvar gibi karşı koyabilmek için ıhlamur çayını ihmal etmemeliyiz. Gelin birlikte ıhlamur faydalarına bir göz atalım.

Ihlamur, ağaç şeklinin yanı sıra çalı olarak da görebiliriz. Çiçeklerini Haziran - Ağustos aylarında verir. Ihlamurun en önemli kısmı bu çiçekleridir. Söz konusu çiçekler ıhlamur çayının demlenmesinde kullanılır. Ayıca tıbbi olarak da kullanılan bir bitki türüdür.

Ihlamur ağacında yetişen ve değişik tüketim alternatifleri olan ıhlamur, ayrıca tilia olarak da bilinmektedir. Bilhassa psikolojik açıdan stres ve kaygıdan uzak bir yaşam sunarken, sinirleri yatıştırarak daha sakin bir yaşam sürme olanağı sunar. Ihlamur, yalnızca psikolojik değil, fiziksel olarak da birçok rahatsızlığın tedavisi konusunda ciddi bir potansiyel oluşturuyor.

İltihabı Giderir; Ihlamurun içerisinde bulunan iltihap giderici antioksidanlar, kas ağrıları, spazmlar, artrit, eklem ve baş ağrıları, solunum yolu iltihapları, zayıf kan dolaşımının sebep olduğu yaralar başta olmak üzere çeşitli türlü iltihaplanma durumlarının tedavisine destek olmaktadır.

Soğuk Algınlığı ve Gripte Etkilidir; Ihlamur çayı ağızda veya boğazda oluşabilecek tahrişi azaltmaya yardımcı olan müsilaj denilen bir madde içermektedir. Bu müsilaj maddesi mukus üretimi, boğaz ağrısı ve öksürük vb. gribal belirtilerle mücadele etmeye yardımcı olmaktadır. Ihlamur çayı, grip, boğaz ağrısı ya da soğuk algınlığının ateş yapma durumlarında terlemeyi teşvik ederek vücut sıcaklığını düşürmektedir. Boğaz ağrılarını önler.

Sakinleştiricidir; Ihlamurun en bilinen niteliği sakinleştirici ve dinlendirici olmasıdır. Sinirleri yatıştırır, uyku bozukluklarına iyi gelir.